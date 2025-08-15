36.3 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

A Prato il comitato nazionale per l’ordine pubblico e la sicurezza. Piantedosi snocciola i dati, l’opposizione: “Un comizio mascherato”

Il confronto sui temi generali è stato seguito da un approfondimento sulle problematice locali. Ma Fossi (Pd) parla di scorrettezza istituzionale

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
A Prato il comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Piantedosi snocciola i dati, l'opposizione:
A Prato il comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Piantedosi snocciola i dati, l'opposizione: "Un comizio mascherato" (foto ministero dell'interno)
2 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto questa mattina (15 agosto), nella prefettura di Prato, la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Al centro del tavolo un’analisi complessiva dello stato della sicurezza sul territorio nazionale, seguita da un approfondimento dedicato alla città e alla provincia di Prato. Tra i temi principali affrontati: ordine pubblico e sicurezza, analisi dei nuovi scenari di rischio, prevenzione e contrasto del terrorismo e dell’immigrazione irregolare.

Al comitato erano presenti, oltre ai sottosegretari all’interno Nicola Molteni, Wanda Ferro ed Emanuele Prisco, il capo della oolizia, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il capo di Stato maggiore della Difesa, il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Hanno partecipato inoltre i vertici dei dipartimenti per le libertà civili e l’immigrazione e dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Viminale, il direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i rappresentanti delle agenzie di intelligence, il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, il prefetto di Prato e rappresentanti delle istituzioni locali.

Folta anche la rappresentanza di parlamentari di centrodestra del territorio. 

Per l’occasione è stato presentato il dossier dell’attività del Viminale nei primi sette mesi dell’anno.

Scarica qui il dossier del Viminale per l’attività dei primi sette mesi dell’anno

Ma sull’incontro di oggi a Prato non mancano le polemiche. Il deputato e segretario Pd, Emiliano Fossi così si è scagliato contro l’evento: “Quello che è avvenuto oggi a Prato rappresenta un precedente grave. Il ministro Piantedosi ha trasformato una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica in una vera e propria passerella elettorale per la destra. Che ci facevano i parlamentari di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia in Prefettura? E perché non è stato invitato nessun rappresentante dell’opposizione? Questa destra non rispetta nemmeno le forme della minima correttezza istituzionale”.

“È inaccettabile vedere le istituzioni dello Stato utilizzate come scenografia per selfie e foto di gruppo a uso elettorale. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è un organo tecnico, non un palcoscenico per la propaganda di partito. Questo utilizzo spregiudicato dell’apparato statale per fini di propaganda politica in vista delle elezioni regionali è indegno di una democrazia matura. La presenza esclusiva di parlamentari della maggioranza trasforma un atto istituzionale in un comizio mascherato”.

“Prato e la Toscana meritano rispetto, non queste messinscene che sviliscono il ruolo delle istituzioni – conclude la nota – Chiediamo al governo di fare chiarezza su questa deriva che confonde il ruolo dello Stato con gli interessi di parte”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.3 ° C
37.3 °
34.7 °
27 %
4.5kmh
0 %
Sab
36 °
Dom
37 °
Lun
37 °
Mar
35 °
Mer
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (15)incidente (14)Pisa Sporting Club (12)carabinieri (12)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati