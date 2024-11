Al carcere di Prato il sopralluogo del presidente della Provincia, Calamai: “Carenza di personale”

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – Visita al carcere della Dogaia da parte del presidente della Provincia di Prato e sindaco di Montemurlo, Simone Calamai. Era accompagnato dalla consigliera provinciale Federica Palanghi.

“Era opportuno fare un sopralluogo alla struttura del carcere anche a seguito dei preoccupanti episodi accaduti negli ultimi mesi, sia i suicidi dei detenuti che le aggressioni subite dagli agenti della polizia penitenziaria – sottolinea il presidente della Provincia, Simone Calamai – Innanzitutto, vorrei ringraziare tutto il personale interno della struttura, dal direttore, al comandante, a tutti gli agenti in servizio, al personale dell’area “trattamentale” ed educativa, ai volontari che aiutano i nostri detenuti a vivere nel modo migliore e a trovare una strada per il reinserimento sociale. Nonostante le condizioni di sovraffollamento e complessità dei casi trattati, che creano disagi e difficoltà, ho trovato grande competenza e passione tra il personale in servizio. È innegabile che la casa circondariale, per assolvere alle sue funzioni prioritarie di rieducazione, ha bisogno di un adeguamento del risorse umane a disposizione della polizia penitenziaria. Servono nuovi agenti ma è importante che il personale di nuova nomina possa svolgere un periodo di affiancamento e formazione con colleghi più esperti, affinché ci possa essere un passaggio di testimone – anche a seguito dei numerosi pensionamenti – per una maggiore sicurezza di tutti, a partire proprio dai detenuti stessi”.

La consigliera provinciale, Federica Palanghi, ha sottolineato l’importanza della visita per mantenere alta l’attenzione sulla condizione carceraria e sulle condizioni di lavoro degli agenti in servizio nella struttura: “Il faro deve rimanere sempre acceso sulla situazione carceraria. Come Provincia di Prato abbiamo ritenuto doverosa questa visita, che ci ha confermato ancora le problematiche che già conoscevamo: un istituto che da anni vive in una situazione insostenibile sia per i detenuti che per il personale che vi lavora. – dice Palanghi – Siamo pronti a continuare a collaborare con gli altri enti e le altre realtà associative locali, non solo per tenere sempre alta l’attenzione sull’istituto e sulla situazione ormai nota e grave, ma soprattutto per far arrivare la voce nelle sedi competenti per un intervento determinante”.

Il presidente della Provincia, Calamai, ha quindi fatto appello al governo e al ministero competente affinché sia attivata “una progettazione specifica sulla casa circondariale di Prato, perché si possano creare – sia per gli agenti che per i detenuti, le condizioni di sicurezza e benessere per lavorare al meglio. La casa circondariale di Prato merita una particolare attenzione, anche perché, con i suoi circa 600 detenuti, è una delle principali strutture della Toscana”.