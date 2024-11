Caporalato e sfruttamento, arriva a Prato la commissione parlamentare di inchiesta

Lunedì 11 novembre la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, guidata da Chiara Gribaudo (Pd) sarà in missione in città per svolgere una serie di audizioni in Prefettura.

Un momento importante, che arriva a poche settimane dall’aggressione a colpi di bastone ai danni di operai in sciopero.