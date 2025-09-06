Regionali, alla civica per Tomasi anche il sostegno dell’ex sindaco di Prato Roberto Cenni

PRATO – Si aggiunge un nuovo tassello, dalla provincia di Prato, al sostegno civico all’alternativa di governo di Alessandro Tomasi e, in questi giorni tormentati per la città laniera, tornano in campo due pezzi da novanta della politica pratese.

A pochi giorni dalla prima presentazione regionale della lista civica È ora! per Tomasi presidente a Scandicci mercoledì scorso anche Toscana Civica, nata nel 2020 (alle scorse regionali prese 16 mila voti, aggiungendo l’1% alla coalizione di Centrodestra) e guidata da Paolo Moschi, ha annunciato il suo sostegno alla candidatura del primo cittadino di Pistoia.

A darne annuncio è stato l’ex sindaco di Prato, il primo – almeno finora – di centrodestra in città, Roberto Cenni, nel corso di un incontro a Montemurlo alla presenza di Alessandro Tomasi. “La lista civica È Ora! è il contenitore chiave per allargare il consenso alla coalizione di centrodestra. Il civismo rappresenta una piattaforma di idee a sostegno del cambiamento. Toscana Civica aderisce convintamente a questo progetto civico e riconosce in Tomasi la persona giusta per cambiare la nostra regione”, ha detto Cenni.

Nel corso dell’evento sono stati presentati i candidati consiglieri della lista civica È ora!, che portano in dote competenze amministrative e professionalità: Sabrina Tabani, impegnata in prima persona per gli alluvionati, Roberto Caverni, imprenditore e già assessore a Prato (nella giunta Cenni), Chiara Guazzini, consigliere di maggioranza a Poggio a Caiano (unico comune governato dal centrodestra in provincia di Prato), Antonio Musella, consulente aziendale, Marco Ciani, consigliere di minoranza a Vernio e già esponente del Partito Democratico.