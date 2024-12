Esplosione al deposito Eni di Calenzano, identificata la prima vittima: è un 51enne di Prato

CALENZANO – C’è la prima vittima identificata nell’esplosione del deposito Eni di Calenzano.

Si chiama Vincenzo Martinelli, 51 anni, di professione autista di autocisterne e viveva a Prato. I morti e i dispersi, tutti operai (due le vittime, tre di cui non c’è traccia), secondo quanto trapelato, hanno un’età compresa tra i 45 e i 62 anni.

Intanto che si continua a lavorare nel deposito si prefigurano le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione,l’esplosione sarebbe avvenuta per la perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti. L’area in cui è avvenuta la deflagrazione è stata posta sotto sequestro dagli inquirenti: l’inchiesta è a carico della procura di Prato e del procuratore Luca Tescaroli, che ha aperto un fascicolo.

Quanto ai nove feriti la situazione più grave è quella del grande ustionato che è a Pisa, e di un’altra persona anch’essa gravemente investita dalle fiamme che da Careggi è stato trasportato a Pisa.

Ritorno lento verso la normalità, a partire dalle 15, per la circolazione stradale e ferroviaria, temporaneamente interrotta per agevolare le operazioni di soccorso e per far desistere dall’arrivo sul posto dove un grande afflusso avrebbe potuto intralciare l’intervento. Riaperte regolarmente sia la circolazione ferroviaria sia i caselli autostradali. Per l’incidente è stato attivata nell’immediatezza la procedura prevista per gli incidenti negli impianti a rischio rilevante con i soccorsi coordinati dalla protezione civile regionale.

L’Arpat, dopo i rilievi sul posto, ha rassicurato sul rischio inquinamento: “Non ci sono rischi per la salute. Le concentrazioni in aria a livello del suolo a partire dalla conclusione delle operazioni di spegnimento sono da ritenersi trascurabili e la nube dell’incendio si è dispersa in quota in tempi relativamente brevi. Per tali motivi non si ravvisa la necessitò di prelievo di campioni al suolo. Sono in corso le verifiche sugli eventuali sversamenti di idrocarburi al di fuori dell’impianto”.