Il Capodanno cinese entra nel vivo a Prato con la Danza del Leone

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – L’anno del Serpente è iniziato e i festeggiamenti per il Capodanno cinese 2025, a Prato, si apprestano a entrare nel clou

. Dopo il suono della campana di martedì 28 gennaio, la città toscana capitale del tessile, nonché esempio di integrazione e multiculturalità, è pronta a regalare ancora una volta lo straordinario spettacolo della tradizionale sfilata nel centro storico: un momento speciale e unico, perché i colori accesi tipici del Capodanno cinese andranno a mescolarsi con i monumenti del centro storico, creando un effetto unico in Italia, suggestivo e da non perdere. Come si mescoleranno, nelle vie e nelle piazze cittadine, le svariate e armoniose comunità di cui si compone Prato.

Sabato 8 febbraio, la festa – organizzata dall’Associazione buddista della comunità cinese in Italia – attraverserà le vie del Macrolotto 1 e 2, cuore della comunità cinese. Domenica 9 febbraio sarà la volta del centro storico cittadino, in un mix unico tra antico e contemporaneo che solo Prato può offrire. La partenza del corteo sarà dal tempio buddista e attraverserà prima l’area del Macrolotto Zero e poi del centro storico di Prato, entrando nei negozi in ossequio al rituale cinese secondo cui il passaggio del Drago scaccia la sfortuna dall’esercizio commerciale per il nuovo anno.

Il clou del corteo di domenica 9 febbraio sarà in piazza di Santa Maria delle Carceri, dove si svolgerà la spettacolare danza del Leone: questo evento unico è il momento in cui si potrà conoscere al meglio la più grande comunità cinese d’Italia. Un prezioso momento d’incontro tra la cultura orientale e quella occidentale.

Ecco le vie previste dal percorso ufficiale di domenica 9 febbraio a partire dalle 9 in punto: piazza Mercato Nuovo, dove sorge il tempio buddista Pu Hua Si da cui inizia la sfilata; via Bologna; piazza Giovanni Ciardi; via Porta al Serraglio; via Filippo Strozzi; via Antonio Marini; via Fabio Filzi; via Pistoiese; via Umberto Giordano (inversione di marcia); via Pistoiese; via Antonio Marini (inversione di marcia); via Pistoiese; via San Vincenzo; piazza San Domenico; via Cesare Guasti; piazza del Comune; via Ricasoli; piazza San Francesco; via San Bonaventura; piazza Santa Maria delle Carceri (chiusura del corteo).

Tutti i negozi aderenti al Capodanno cinese, sia lungo il percorso della sfilata sia in città, saranno contrassegnati dalla vetrofania con il logo del dragone.

Oltre alle iniziative tradizionali, il cartellone del Capodanno cinese 2025 contiene altri appuntamenti su svariati temi e sempre incentrati sull’incontro e la condivisione sociale e culturale. Il programma completo e aggiornato è sempre consultabile su https://www.pratoturismo.it/it/.

Tra gli eventi, ricordiamo che fino al 9 febbraio si può visitare la mostra fotografica Shaoxi! At ease! riposo: la Cina dal 1980-1984 nel suggestivo Cassero Medievale (viale Piave angolo via Cassero, Prato; in collaborazione con l’Istituto Confucio di Torino): 76 scatti in bianco e nero di Andrea Cavazzuti, uno dei più importati fotoreporter e documentaristi con un’esperienza di quarant’anni in Cina.

Venerdì 7 e sabato 8 febbraio è in programma la proiezione di due film cinesi in lingua originale sottotitolati, in collaborazione con il Mabuse cineclub e il cinema Terminale. (Via Carbonaia 31, Prato). Terra e polvere (2022), di Li Ruijun, è l’affresco di un amore rurale ambientato nei paesaggi straordinari del Qinghai e del Gansu, con gli attori Hai Qing e Wu Renlin. Ha partecipato al Festival di Berlino e ha avuto notevole successo sia in Cina che in Europa. Il mistero scorre sul fiume (2023), di Wei Shujun, è tratto dal bestseller Torture dello scrittore Yu Hua. Ha vinto il premio Un certain regard al Festival di Cannes 2023.

C’è spazio anche per la creatività dei più piccoli e delle famiglie con due iniziative: sabato 8 al Prisma Lab (via Filzi 39S, Prato), alle 15.30, ci saranno laboratori e workshop per bambini e famiglie dedicati alle maschere, ai fumetti, alla danza e al canto pop cinesi. Domenica 9 febbraio, alle 16.30, ci si sposterà al Museo del Tessuto per i laboratori dedicati alle famiglie con bambini dai 7 ai 10 anni, che potranno vivere un’esperienza sensoriale con i preziosi tessuti esposti all’interno della mostra Tesori di seta. Capolavori tessili dalla Donazione Falletti. Dopo la visita i partecipanti si trasformeranno in abili tessitori e proveranno a creare degli originali campioni di tessuto. Informazioni e prenotazioni: didattica@museodeltessuto.it.

Il Capodanno cinese

Il Capodanno cinese (o Festa della Primavera) è festeggiato da milioni di persone in tutto il mondo. Non ha un giorno fisso, perché l’inizio dell’anno deve coincidere con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno, una data che, seguendo il calendario gregoriano, cade tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Il 28 gennaio si entra nell’anno del Serpente, che simboleggia la saggezza, l’astuzia e l’intuizione. I festeggiamenti durano per tutto il mese di febbraio, con numerose iniziative pubbliche. Molto famosa è la danza del Leone, con dei danzatori che muovono leoni di diverse dimensioni, ballando a ritmo di musica per le vie delle città. Il leone è simbolo di forza e coraggio e per questo offre felicità e sicurezza per il nuovo anno.