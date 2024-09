L’Ac Prato si presenta alla città in vista dell’esordio interno in campionato di serie D

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Presentate al Lungobisenzio le 13 squadre dell’Ac Prato per la stagione sportiva 2024/2025. Una passerella in piena regola davanti ad una curva entusiasta.

Si è presentato così alla città l’Ac Prato, dalla prima squadra alla scuola calcio, passando dai ragazzi del settore giovanile.

Il Lungobisenzio si è vestito a festa, indossando i colori bianco e azzurro dei palloncini distribuiti a tutti i presenti dai ragazzi della curva. Particolarmente coinvolgente il momento del saluto sotto la curva della prima squadra, che è andata a raccogliere gli applausi di incoraggiamento dei tifosi e ad ascoltare i cori intonati portando tutti col pensiero alla sfida di domani in campionato col Lentigione in programma proprio allo stadio di via Firenze.

A parlare ai tifosi sono state le istituzioni, in primis la sindaca Ilaria Bugetti che ha confermato l’impegno progettuale sul Lungobisenzio. E poi gli sponsor.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Stefano Commini. “Per prima cosa devo dire grazie a tutti – commenta -. Ai calciatori, ai ragazzi del vivaio, ai tifosi e alle famiglie che sono accorsi così numerosi allo stadio. L’atmosfera è stata bellissima, si respirava un clima di entusiasmo e fiducia. Tutte queste persone, questi grandi tifosi, si aspettano risultati importanti, oltre all’impegno che non è mai mancato in questi anni. A Ravenna il risultato è arrivato, con grinta, contro una delle squadre più forti del campionato di serie D. Siamo stati bravi e cinici a chiudere le occasioni avute. E’ stata una prova di squadra. Quest’anno abbiamo ambizioni importanti, ma non ci montiamo la testa. Il percorso è lungo e può essere contraddistinto anche da difficoltà. Nei primi due mesi di campionato cominciamo a capire in che lato della classifica saremo. Io penso che staremo nella fascia alta. Poi il resto del discorso è tutto da scrivere“.