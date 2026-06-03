Si ribalta in un campo sul trattore: muore 77enne di Siena

SIENA – Un altro incidente agricolo: muore schiacciato dal trattore che si ribalta.

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti ieri sera (2 giugno) in via delle Luglie per un soccorso a persona: a seguito del ribaltamento del proprio mezzo agricolo, un uomo di 77 anni è rimasto incastrato al di sotto dello stesso.

Il malcapitato è stato liberato dal personale dei vigili del fuoco e affidato poi al personale sanitario del 118 che ne ha purtroppo constatato il decesso. Sul posto anche la polizia e la polizia municipale.