Sicurezza a Siena, niente trasferta per i tifosi del Grosseto per il match di serie D

SIENA – Stretta del prefetto di Siena sulla sicurezza provinciale in vista dei prossimi appuntamenti sportivi e delle festività pasquali. Durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto da Valerio Massimo Romeo, è stata adottata una misura drastica per il derby Siena-Grosseto di serie D, in programma il 2 aprile: il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Grosseto. La decisione, condivisa dal questore Angeloni, scaturisce dai precedenti della gara d’andata del novembre 2025, quando i tifosi maremmani aggredirono i senesi durante il deflusso, alimentando il rischio di ritorsioni o nuovi scontri.

Il piano sicurezza si estende anche al periodo di Pasqua, con un’attenzione particolare ai flussi turistici nelle città d’arte. Su sollecitazione della sindaca Agnese Carletti, i controlli saranno potenziati a San Casciano dei Bagni attraverso servizi straordinari e posti di blocco eseguiti dai carabinieri della compagnia di Montalcino, per gestire l’incremento di presenze previsto. Parallelamente, proseguono a Siena i pattugliamenti mirati, anche in borghese, per contrastare il fenomeno dei cosiddetti ‘maranza’ nei luoghi di aggregazione.

Infine, il comitato ha fatto il punto sul contrasto all’immigrazione irregolare: dall’inizio del 2026 sono già 32 i provvedimenti di espulsione firmati dal prefetto su proposta della questura, di cui 11 con accompagnamento immediato alla frontiera e 8 trasferimenti nei Cpr. Un bilancio che conferma la linea della fermezza adottata dalle autorità senesi nel controllo del territorio e nel mantenimento della legalità.