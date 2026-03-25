8.6 C
Firenze
mercoledì 25 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sicurezza a Siena, niente trasferta per i tifosi del Grosseto per il match di serie D

All'andata scontri fra supporter delle due fazioni. Giro di vite e più controlli chiesti dalla prefettura anche in vista delle festività pasquali

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

SIENA – Stretta del prefetto di Siena sulla sicurezza provinciale in vista dei prossimi appuntamenti sportivi e delle festività pasquali. Durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto da Valerio Massimo Romeo, è stata adottata una misura drastica per il derby Siena-Grosseto di serie D, in programma il 2 aprile: il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Grosseto. La decisione, condivisa dal questore Angeloni, scaturisce dai precedenti della gara d’andata del novembre 2025, quando i tifosi maremmani aggredirono i senesi durante il deflusso, alimentando il rischio di ritorsioni o nuovi scontri.

Il piano sicurezza si estende anche al periodo di Pasqua, con un’attenzione particolare ai flussi turistici nelle città d’arte. Su sollecitazione della sindaca Agnese Carletti, i controlli saranno potenziati a San Casciano dei Bagni attraverso servizi straordinari e posti di blocco eseguiti dai carabinieri della compagnia di Montalcino, per gestire l’incremento di presenze previsto. Parallelamente, proseguono a Siena i pattugliamenti mirati, anche in borghese, per contrastare il fenomeno dei cosiddetti ‘maranza’ nei luoghi di aggregazione.

Infine, il comitato ha fatto il punto sul contrasto all’immigrazione irregolare: dall’inizio del 2026 sono già 32 i provvedimenti di espulsione firmati dal prefetto su proposta della questura, di cui 11 con accompagnamento immediato alla frontiera e 8 trasferimenti nei Cpr. Un bilancio che conferma la linea della fermezza adottata dalle autorità senesi nel controllo del territorio e nel mantenimento della legalità.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
8.6 ° C
10.3 °
7.3 °
67 %
1.8kmh
100 %
Mer
17 °
Gio
9 °
Ven
12 °
Sab
17 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1186)ultimora (1006)sport (88)Eurofocus (53)demografica (39)carabinieri (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati