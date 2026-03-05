Siena-Bettolle, due feriti nello scontro fra mezzi pesanti

CASTELNUOVO BERARDENGA – Ancora un grave incidente sulle arterie strategiche della Toscana meridionale. Nella mattinata di oggi (5 marzo), il raccordo Siena-Bettolle è stato teatro di uno scontro tra due mezzi pesanti che ha provocato il ferimento di due persone e pesanti ripercussioni sulla circolazione regionale verso l’innesto dell’Autosole.

Il sinistro è avvenuto nel territorio di Castelnuovo Berardenga, coinvolgendo due furgoni che, a causa dell’urto, si sono ribaltati occupando gran parte della sede stradale. L’allarme, scattato alle 10, ha attivato il protocollo d’emergenza dell’Asl Tse che ha coordinato i mezzi di soccorso senesi e della Valdichiana.

Ad avere la peggio sono stati i due autisti, rispettivamente di 38 e 69 anni, entrambi trasportati per accertamenti e cure al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto stradale interessato dai detriti.

Restano da accertare le cause che hanno portato al contatto tra i due furgoni in un tratto di superstrada spesso caratterizzato da flussi di traffico commerciale molto intensi.