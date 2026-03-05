19.6 C
Firenze
giovedì 5 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Siena-Bettolle, due feriti nello scontro fra mezzi pesanti

Due furgoni che, a causa dell'urto, si sono ribaltati occupando gran parte della sede stradale: i conducenti trasportati alle Scotte

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Siena-Bettolle, due feriti nello scontro fra mezzi pesanti (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

CASTELNUOVO BERARDENGA – Ancora un grave incidente sulle arterie strategiche della Toscana meridionale. Nella mattinata di oggi (5 marzo), il raccordo Siena-Bettolle è stato teatro di uno scontro tra due mezzi pesanti che ha provocato il ferimento di due persone e pesanti ripercussioni sulla circolazione regionale verso l’innesto dell’Autosole.

Il sinistro è avvenuto nel territorio di Castelnuovo Berardenga, coinvolgendo due furgoni che, a causa dell’urto, si sono ribaltati occupando gran parte della sede stradale. L’allarme, scattato alle 10, ha attivato il protocollo d’emergenza dell’Asl Tse che ha coordinato i mezzi di soccorso senesi e della Valdichiana.

Ad avere la peggio sono stati i due autisti, rispettivamente di 38 e 69 anni, entrambi trasportati per accertamenti e cure al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto stradale interessato dai detriti.

Restano da accertare le cause che hanno portato al contatto tra i due furgoni in un tratto di superstrada spesso caratterizzato da flussi di traffico commerciale molto intensi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.6 ° C
20 °
17.9 °
42 %
1kmh
0 %
Gio
17 °
Ven
19 °
Sab
19 °
Dom
16 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1455)ultimora (1303)sport (74)Eurofocus (54)demografica (24)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati