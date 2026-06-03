Siena, pedone investito da uno scooter: 85enne in codice rosso

SIENA – Un grave incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso la città nella tarda mattinata di oggi (3 giugno). Un pedone investito da uno scooter a Siena è stato soccorso d’urgenza dopo essere stato travolto da un mezzo a due ruote mentre percorreva viale Mazzini.

L’allarme alla centrale operativa dell’Azienda sanitaria locale della Toscana sud est è scattato alle 11,30. L’impatto con il ciclomotore è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato un uomo di 85 anni, che è rovinato pesantemente sull’asfalto riportando traumi severi. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto a bordo di un’ambulanza della Misericordia di Siena, hanno prestato le prime cure di emergenza all’anziano sul luogo del sinistro.

Le condizioni del ferito sono apparse subito critiche ai soccorritori, che hanno disposto il trasferimento immediato al pronto soccorso del policlinico di Santa Maria alle Scotte in codice 3, l’equivalente del codice rosso che indica il massimo livello di gravità.

Oltre al personale d’emergenza, in viale Mazzini è intervenuta la polizia locale per effettuare i rilievi stradali necessari a stabilire l’esatta dinamica del violento scontro. Agli agenti del comando cittadino spetterà ora il compito di accertare eventuali responsabilità a carico del conducente del motociclo.