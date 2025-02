Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Terremoto a Siena, altre scosse. Chiuse anche Università.

Terremoto Siena, nuova scossa lunedì 3 febbraio alle 4 e 20 di mattina, magnitudo 2.0, registrata da Invg a 6 chilometri da Siena, 8 chilometri di profondità.

Siena in cui lunedì 3 febbraio sono chiuse oltre alle scuole anche Università, rettore Di Pietra, e Universita per Stranieri, rettore Montanari.

E sono chiuse lunedì 3 febbraio anche le scuole di Asciano, Sovicille, Siena, Monteroni, Murlo, Rapolano, deciso da autorità locali, al fine di effettuare le necessarie verifiche di sicurezza, come annunciato dal presidente della Regione Toscana Giani dopo la scossa di magnitudo 3.1 registrata alle 19.11 di domenica 2 febbraio in zona Monteroni d’Arbia, seguita da uno sciame sismico con circa 12 scosse. Protezione civile al lavoro. Alle 22.23 di domenica 2 febbraio scossa di magnitudo 2.2.

Asl Toscana Sud Est lunedì 3 febbraio comunica che sono terminati i sopralluoghi nelle proprie strutture interessate dal sisma. “I tecnici non hanno rilevato danni “pertanto le attività sono garantite con regolarità”

Dunque scosse di terremoto a Siena e provincia, dopo il terremoto nel febbraio 2023, anche di magnitudo 3.5, tanta paura e gente in strada.

Università di Siena, rettore Di Pietra e direttrice generale Sassi: “Gli ambienti universitari saranno riaperti solo dopo che saranno accertate tutte le condizioni di sicurezza. Seguirà specifico avviso. Fino ad allora non è consentito accedere agli ambienti universitari”.

Sindaca di Siena Nicoletta Fabio: “Il Comune di Siena ha effettuato le annunciate verifiche sulle strutture scolastiche del territorio dopo lo sciame sismico registrato anche a Siena nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio, e proseguito anche nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 3 febbraio. Dai sopralluoghi effettuati è emersa l’assenza di criticità e di danni negli immobili che ospitano le scuole nel territorio del Comune di Siena. Lo sciame sismico avvertito anche a Siena non ha, inoltre, fatto registrare alcuna problematica a cose e persone e non ci sono arrivate particolari segnalazioni. Ci auguriamo che fin dalle prossime ore tutto possa tornare alla normalità. La sospensione dell’attività didattica, che speriamo possa riprendere regolarmente da domani, si è resa necessaria per permettere ai tecnici l’effettuazione delle opportune verifiche sulle strutture, come crediamo sia opportuno dopo un evento sismico che per fortuna è stato di entità limitata, pur creando legittimi timori nella popolazione. Capiamo i disagi che questa mattina sono stati affrontati dalle famiglie per la mancanza dell’attività, ma al primo posto dobbiamo sempre mettere la sicurezza degli alunni. Ringrazio i tecnici comunali e il personale scolastico che questa mattina hanno effettuato tutti i sopralluoghi del caso”.