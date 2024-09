Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Giornata della ricerca di Ateneo: Università di Siena lancia ‘Gira’

Si terrà martedì 1 ottobre, al Palazzo del Rettorato, la prima edizione della Giornata della Ricerca di Ateneo ‘Gira’, un evento che l’Università di Siena dedica a valorizzare il ruolo centrale della ricerca scientifica nel progresso delle società moderne. L’iniziativa, che avrà inizio alle ore 9.30 e si protrarrà per l’intera giornata, è stata presentata dalla prorettrice vicaria, Donata Medaglini, e dal delegato alla ricerca, Michelangelo Vasta.

Gira, spiega UniSi, nasce con l’obiettivo di creare un’occasione di confronto e dialogo tra ricercatrici e ricercatori dell’Ateneo, il mondo delle imprese e gli stakeholder istituzionali. In un’epoca in cui l’innovazione scientifica è sempre più cruciale per affrontare le sfide globali, ‘Gira’ vuole sottolineare il valore della ricerca non solo come motore di conoscenza, ma anche come leva per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

La giornata offrirà un ampio programma di presentazioni su temi trasversali, con un particolare focus sull’applicabilità dei risultati della ricerca. Si discuterà di come l’avanzamento scientifico possa contribuire a risolvere problematiche sociali, ambientali ed economiche, dal miglioramento della salute pubblica allo sviluppo di tecnologie innovative, passando per la promozione di pratiche sostenibili nei settori produttivi.

Donata Medaglini: “La ricerca scientifica è uno dei pilastri fondamentali su cui si costruiscono il progresso e la prosperità di una società. Iniziative come Gira rappresentano un’opportunità straordinaria per facilitare la condivisione delle conoscenze e rafforzare il dialogo tra accademia e mondo produttivo. Collaborazioni più strette tra università e imprese non solo permettono un più rapido trasferimento tecnologico, ma stimolano anche la crescita di un ecosistema economico locale e globale più dinamico e resiliente. Tutti questi aspetti sono cruciali per contrastare il declino economico del nostro paese”.

In particolare, oltre alla presentazione di numerosi progetti di ricerca nelle diverse aree scientifiche, si segnalano i due keynotespeech. Il primo, tenuto dal professor Giovanni Dosi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, affronterà il tema della natura ed etica della scienza moderna; mentre il secondo, tenuto dal professor Sergio Matteo Savaresi del Politecnico di Milano, si concentrerà sul trasferimento tecnologico nel settore dell’ingegneria.

In un percorso all’interno del Rettorato saranno proiettati quattordici video realizzati dai dipartimenti dell’Università di Siena, che illustreranno la ricerca scientifica portata avanti dalle strutture. Inoltre, in apertura della sessione del pomeriggio sarà presentato un video istituzionale dell’Ateneo, che sottolinea l’impegno dell’Università nel promuovere e sostenere la ricerca di eccellenza.

“L’evento – ha concluso il professor Michelangelo Vasta – si propone dunque di mettere in luce come la ricerca universitaria possa fungere da catalizzatore per lo sviluppo economico, creando sinergie virtuose tra il sapere accademico e le necessità concrete della società”.