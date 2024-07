Gli studenti di Nantong in visita al Palazzo pubblico di Siena

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Circa 30 studenti dell’università di Nantong hanno visitato, nei giorni scorsi, il Comune di Siena. Si tratta del primo viaggio studio dopo l’emergenza Covid che unisce Siena e la città cinese, gemellate ufficialmente dal 2020.

Gli studenti, giunti in città proprio nei giorni del Palio del 2 luglio, hanno visitato il Museo civico e il Palazzo pubblico, apprezzando le bellezze architettoniche e la cultura di Siena, oltre a rimanere affascinanti della tradizione delle contrade e del Palio.

Siena e Nantong sono gemellate dall’agosto del 2020. La città cinese, nella provincia di Jiangsu, posta sulla riva settentrionale del fiume Azzurro, in prossimità della foce, è stata meta di viaggi istituzionali e lo stesso è stata Siena per alcuni funzionari cinesi della città. I viaggi studio, ripresi proprio in questi mesi, fanno parte dell’accordo di gemellaggio, che prevede scambi di iniziative e programmi culturali.

Sempre all’interno del gemellaggio sono già attivi rapporti di collaborazione con l’ospedale Santa Maria alle Scotte, un’intesa attività di scambio del know how sportivo, oltre all’importante double degree tra il conservatorio Rinaldo Franci e la stessa università cinese di Nantong, progetto nato per approfondire le competenze e la pratica artistica dei giovani musicisti e che permette agli studenti di condividere programmi di studio musicale, approfondendo conoscenze professionali, culturali e linguistiche.