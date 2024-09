Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Miss Italia 2024, vince la toscana Ofelia Passaponti: “Un onore”

Ofelia Passaponti, 24 anni, di Siena, è miss Italia 2024. Il titolo assegnato sul palco del teatro comunale di Porto San Giorgio. A incoronare la neo miss Italia la presidente di giuria Martina Colombari e la patron del concorso Patrizia Mirigliani.

Al secondo posto dell’edizione numero 85 si è classificata la sarda Elisa Armosini mentre il terzo posto è andato alla lombarda Mariama Diop.

Ad assegnare la fascia a Ofelia Passaponti è stato Giampaolo Morelli, in giuria con l’influencer Soleil Sorge: “Sono davvero felice e non me l’aspettavo, ho fatto un percorso incredibile con tante bellissime ragazze da tutta Italia ed è un onore ricevere questa corona e questa fascia, che spero di portare con altrettanto onore. Dedico la vittoria a tutta la mia famiglia e al mio fidanzato che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno e che quotidianamente mi spingono a inseguire i miei sogni. Un grazie infinito alla patron, Patrizia Mirigliani, che quest’anno ha introdotto la novità dell’Academy che ci ha permesso di crescere e di arricchirci. Abbiamo vissuto momenti unici e indimenticabili”.

Dunque vince la Toscana. Le ultime miss Italia toscane prime di Ofelia Passaponti sono state la pratese Rachele Risaliti nel 2016, Denny Mendez di Montecatini Terme nel 1996, Cinzia Lenzi di Quarrata nel 1980.

Ofelia Passaponti è stata scelta dalla giuria dopo essere arrivata alle finali del concorso con il titolo di Miss Toscana e aver conquistato la fascia nazionale di Miss Sorriso. Nata il 20 giugno 2000, vive a Siena. Laureata in Scienze della comunicazione, informa il sito web di Miss Italia, la più bella d’Italia sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e tecniche della comunicazione. Pratica pallavolo e lavora occasionalmente come hostess e modella.