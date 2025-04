Parte da Chianciano Terme il programma 2025 di Valdichiana Jazz

Getting your Trinity Audio player ready...

CHIANCIANO TERME – Sarà il Teatro Caos di Chianciano Terme, per la Giornata internazionale del jazz, ad accogliere, mercoledì 30 aprile alle 21,30, il primo concerto di Valdichiana Jazz, la rassegna di Siena Jazz organizzata insieme all’Unione dei Comuni della Valdichiana nell’ambito di Valdichiana 2025 – Capitale della Cultura Toscana.

Il programma degli eventi di Valdichiana 2025 è un progetto ambizioso, ideato e promosso dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese con il contributo dei dieci comuni membri che mira a lasciare sul territorio buoni prassi culturali in grado di superare la dimensione annuale. L’obiettivo è che l’esperienza del 2025 getti le basi per creare buone pratiche, diffondere consapevolezze e sviluppare professionalità favorendo una programmazione culturale integrata e condivisa, capace di stimolare nuove opportunità di promozione turistica del territorio.

In questa progettualità è coinvolta Siena Jazz, un’istituzionale culturale famosa in tutto il mondo che dalla sua nascita si è impegnata nella valorizzazione, nella diffusione e nell’insegnamento della musica jazz.

Nel dettaglio, Siena Jazz, insieme all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, per Valdichiana 2025 curerà la rassegna Valdichiana Jazz, un ciclo di concerti con ensemble e formazioni composte da docenti e allievi della prestigiosa accademia nazionale, con la partecipazione degli allievi più meritevoli dell’Accademia Nazionale. Le formazioni di esibiranno in sei momenti musicali che caratterizzeranno la Valdichiana nei mesi di aprile e maggio. Per andare a completare l’offerta artistica con un evento d’eccezione della Siena Jazz Orchestra, diretta dal maestro Roberto Spadoni, che si esibirà a Sinalunga in piazza Garibaldi.

La rassegna jazzistica si inserisce nel cuore del progetto JazzAble, ideato e promosso da Siena Jazz e realizzato grazie ai contributi NextGenerationEU erogati dal Mur. In questo contesto, l’incontro tra jazz e patrimonio territoriale diventa il filo conduttore per valorizzare le iniziative volte a promuovere i talenti dell’Accademia, selezionati dalla direzione artistica di Francesco Bigoni, e per rilanciare l’offerta culturale integrata della Valdichiana. L’obiettivo è quello di aprire nuove prospettive verso l’internazionalizzazione e di potenziare la promozione turistica del territorio.

Il primo appuntamento con Siena Jazz in Valdichiana è in programma il 30 aprile alle 21,30 al Teatro Caos di Chianciano Terme con il Fao Trio composto da Ariel Tricomi pianoforte, Francesco Maggi contrabbasso, Oscar Martin Del Rio batteria.

Gli altri concerti in programma saranno poi il 10 maggio al Teatro della Filarmonica di Celle sul Rigo nel Comune di San Casciano Bagni con Lovato Cian – Irene Lovato voce e Edoardo Cian chitarra; il 17 maggio in Piazza XXIV Giugno a Sarteano con Theater composto da Michelangelo Bellugi sassofono, Edoardo Ferri chitarra, Federico Giolito contrabbasso, Marcello Della Seta batteria; il 23 maggio al Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena con Magenta 4tet composto da Matteo Michelini sax alto e soprano, Matteo Maranzana pianoforte, Federico Giolito contrabbasso, Lorenzo Fabbri batteria; il 31 maggio a Montepulciano nelle Logge del Vignola, Trio Meschino con Irene Lazzareschi, Marco Scaramelli e Linda Berdicchia voce, Francesco Maggi contrabbasso, Carlo Ponte tromba e Matteo Ciabini chitarra, per concludere il 17 luglio con la grande chiusura con l’orchestra di Siena Jazz a Sinalunga, in piazza Garibaldi.

La rassegna di Valdichiana Jazz e più in generale il cartellone eventi di Valdichiana2025-Capitale Toscana della Cultura è stato realizzato con il contributo di Regione Toscana, il sostegno di Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la sponsorizzazione di Monteverdi Tuscany, Unicoop Firenze, Banca Centro Toscana Umbria, Cassioli – Automatic Material Handling e Gabriello Santoni – Traditional Italian Spirits.