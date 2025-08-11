33.7 C
Attacco a Gaza, 32 Comuni della provincia di Siena espongono la bandiera della Palestina

L’iniziativa è stata adottata unanimemente nei consigli comunali, come dichiarazione politica e di pace in un contesto internazionale sempre più teso

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
SIENA – In un gesto di forte valore simbolico, 32 Comuni della provincia di Siena hanno deciso di esporre la bandiera della Palestina presso le sedi istituzionali, per esprimere vicinanza al popolo palestinese e richiamare l’attenzione sulla crisi in corso nella Striscia di Gaza. L’iniziativa è stata adottata unanimemente nei consigli comunali, come dichiarazione politica e di pace in un contesto internazionale sempre più teso.

Non si tratta di un caso isolato: analoghe iniziative si sono già registrate in Toscana e oltre. A maggio, il sindaco di Sesto Fiorentino aveva posto la bandiera palestinese accanto a uno striscione per il cessate il fuoco sul palazzo comunale. E nella provincia di Siena, il Comune di Radicondoli ha approvato all’unanimità una mozione per il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, chiedendo anche l’azione del governo italiano e dell’Ue in merito.

A livello regionale, il presidente Eugenio Giani ha annunciato che la Regione Toscana porterà in approvazione una deliberazione per invitare il governo italiano a riconoscere la Palestina come Stato sovrano e autonomo.

Intanto, dal 2 giugno, la bandiera palestinese sventola anche davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale.

© Riproduzione riservata

