Birindelli contro il suo passato: “Emozione forte, ma in campo conta solo la Pianese”

Trasferta piemontese per i toscani che visitano la Juventus Next Gen. L'allenatore ritrova la sua ex squadra e punta ad allungare la serie utile

Sport
Davide Caruso
Pianese e Pontedera aprono il turno di serie C con due sfide insidiose
Pianese e Pontedera aprono il turno di serie C con due sfide insidiose (foto Us Pianese)
1 ' di lettura
PIANCASTAGNAIO – La Pianese vola in Piemonte per affrontare la Juventus Next Gen nell’anticipo della diciottesima giornata di serie C. Si gioca domani sera, venerdì 12 dicembre, allo stadio Moccagatta di Alessandria.

Le zebrette arrivano all’appuntamento con il vento in poppa. Le vittorie contro Forlì e Gubbio, unite al pareggio di Campobasso, hanno dato morale. L’obiettivo è chiaro: allungare la striscia positiva. Mister Alessandro Birindelli non nasconde la soddisfazione per il percorso fatto finora. “I ragazzi si sono messi a disposizione dal primo giorno con umiltà e dedizione“, spiega il tecnico. La ricetta è semplice: “Il lavoro paga sempre. Dobbiamo alzare l’asticella ogni giorno, ma senza perdere l’equilibrio”.

Dall’altra parte c’è una Juventus Next Gen in salute, reduce dal successo sul Perugia. I precedenti sorridono ai torinesi (due vittorie per 1-0 nel 2019/20), ma questa è un’altra storia. Birindelli analizza i rivali con lucidità. “È una squadra ricca di giocatori di prospettiva destinati ad alti livelli”, avverte l’allenatore. I pericoli maggiori arrivano dalla qualità tecnica. “Amano il palleggio e occupano bene gli spazi tra le linee. Sono diversi dalle altre squadre del girone. Per fermarli dovremo essere compatti e attenti ai dettagli“.

Inevitabile un passaggio sul lato emotivo. Birindelli ha vestito la maglia della Juventus per undici stagioni, scrivendo pagine importanti della sua carriera. “Quella società mi ha dato tanto, facendomi crescere come uomo e atleta”, ammette con onestà. “Provare affetto è normale”. Ma al fischio d’inizio, il passato resterà fuori dal campo. “Domani saranno solo avversari. Per novanta minuti sarò concentrato esclusivamente sulla Pianese“.

Il match sarà diretto da Alessandro Colelli di Ostia Lido. Gli assistenti saranno Leonardo Mallimaci e Andrea Galluzzo, mentre il quarto uomo sarà Davide Gandino.

