Savino Del Bene Scandicci batte Milano in gara 3 e allunga la serie playoff

Savino Del Bene Volley – Numia Vero Volley Milano 3-1 (25-21,24-26,25-22,25-20)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bernardeschi n.e., Bechis, Skinner 12, Castillo (L1), Ruddins, Franklin n.e., Ribechi (L2) n.e., Bosetti 11, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 10, Antropova 35, Weitzel 6. All.: Gaspari.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin n.e., Bosio 4, Modesti (L2) n.e., Pietrini 3, Sartori, Danesi 6, Lanier 4, Kurtagic 8, Cagnin n.e., Egonu 27, Akimova 2, Piva 15, Fersino (L1). All: Lavarini.

ARBITRI: Vagni – Salvati

FIRENZE – Serviva una forte reazione da parte della Savino Del Bene Volley per riaprire la serie di semifinale contro la Numia Vero Volley Milano e così è stato: le biancoblu si impongono sul campo del Pala BigMat per 3-1 e rimandano tutto a gara-4.

Nella serata del ritorno in campo di Maja Ognjenovic, le ragazze di coach Gaspari hanno ritrovato sin dai primi scambi il proprio buon gioco, imponendosi nella prima frazione grazie ad una super Caterina Bosetti (80% di efficienza in attacco nel set). Nel secondo parziale il copione è il medesimo, con la Savino Del Bene Volley in controllo sino al 24-21 quando, sul turno al servizio di Bosio, le ospiti riescono a rimontare e chiudere in proprio favore ai vantaggi (24-26). In parità nel computo set, le due formazioni giocano ancora in equilibrio ma, con grande decisione, Antropova prende per mano le sue e con 9 punti personali riporta la Savino Del Bene Volley avanti (25-22). L’ultimo parziale, l’unico in cui Egonu e compagne sono partite in netto vantaggio, ha poi sorriso ancora alle padrone di casa che, una volta ricucito il gap, hanno avuto la meglio alla distanza (25-20).

Magistrale la prova offensiva di Ekaterina Antropova capace di segnare 35 punti, con 3 muri e 3 ace, risultando top scorer e Mvp dell’incontro. In doppia cifra per le toscane anche Skinner (12), Bosetti (11) e Nwakalor (10). Per le ospiti, 27 i punti di Egonu, supportata da Piva (15) e Kurtagic (8).

Tra le mura casalinghe, la Savino Del Bene Volley ha ritrovato la propria efficacia a muro (10 block vincenti contro i 7 di Milano) e al servizio (4-2) oltre a registrare numeri superiori nella fase d’attacco (48%-43%), mentre in ricezione le meneghine sono risultate più precise (58%-62%).

La vittoria di questa sera prolunga, dunque, l’avventura della squadra toscana nei Play Off Scudetto: Maja e compagne torneranno in campo domenica (29 marzo) alle 20,30 all’Allianz Cloud di Milano per provare a portare la serie a gara-5.

Coach Gaspari post-partita: “Era importante riaprire la serie. Parto da un grande grazie a quello che ha fatto Marta Bechis finora, perché ci siamo ritrovati improvvisamente senza la nostra palleggiatrice titolare, la nostra capitana, e Marta ha fatto un lavoro incredibile, gestendo una squadra nella fase delicata dei playoff a cavallo delle sfide di Champions contro Fenerbahçe. Quindi un grandissimo complimento per quello che ha fatto fino adesso, per come ci ha aiutato, e un grandissimo applauso a Maja Ognjenovic. Maja è un mese che non tocca palla: l’ha toccata ieri per la prima volta e oggi sapevamo che forse la precisione sarebbe mancata. A dire il vero è mancata abbastanza poco ed ha giocato con umiltà e voglia di contribuire a riaprire la serie. Questa squadra, a mio avviso, se lo merita per una stagione incredibile. La partita è stata come mi aspettavo, a tratti nervosa. Peccato per il secondo set perché è dipeso da noi stavolta. Lì la squadra ha reagito: quel secondo set poteva darci un bel colpo di grazia, quindi grande merito alla volontà di queste ragazze. Io mi ripeto, sarò anche noioso, ma ho un gruppo stupendo che ogni giorno viene in palestra per cercare di fare uno step in più. E questa squadra, finita la partita, l’ho vista non esultare troppo: ci siamo detti due parole e l’obiettivo è già gara 4. Quindi vogliamo provare a riaprire la serie, sapendo che a Milano ci aspetta un Vero Volley molto, molto aggressivo. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosina in più in battuta e in difesa, perché oggi a muro la squadra mi è piaciuta molto, ma in battuta e in difesa si può fare ancora uno step in più, e sarà quello step determinante tra andare a Gara-5 o meno.”