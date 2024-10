La Pianese apre la giornata di serie C ospitando il Gubbio

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Il turno di serie C lo apre, questa settimana, la Pianese.

Per la prima volta in stagione i senesi scenderanno in campo nell’anticipo del venerdì sera alle 20.30.

Le zebrette ospiteranno il Gubbio in una sfida che, per entrambe, rappresenterà il primo di tre impegni ravvicinati. Mister Fabio Prosperi ha sottolineato alla vigilia l’importanza di aver dato continuità di risultati nell’ultimo periodo, ma come allo stesso tempo non debba portare troppa rilassatezza nella squadra: “Fare tre risultati utili consecutivi sicuramente aiuta a lavorare meglio – esordisce il tecnico della Pianese – ma non può cambiare il nostro modo di lavorare, perché noi non possiamo prescindere dal fare una prestazione buona per arrivare al risultato. È quello a cui noi dobbiamo sempre ambire, per poi vedere cosa ci restituisce indietro il campo. A Rimini – prosegue Prosperi – abbiamo proseguito un trend di attenzione e lettura della partita; forse in alcuni frangenti potevamo essere un po’ più intraprendenti e osare qualcosa in più, nonostante a mio avviso abbiamo fatto un’ottima prestazione. Peraltro contro una squadra che, fino ad oggi, ne ha messe in difficoltà tante e quando ha perso lo ha fatto immeritatamente”.

Il tecnico bianconero tiene a rimarcare come l’atteggiamento dei suoi ragazzi sia stato quello giusto già dall’inizio: “La maturità di questa squadra è un aspetto che ho rilevato sin dai primi giorni di allenamento, e questa va mantenuta. Incapperemo sicuramente in giornate negative, ma anche quando queste capiteranno dovremo cercare di rimanere attaccati alla partita”.

Prosperi conclude parlando del prossimo avversario, il Gubbio, e di come la squadra non debba distogliere l’attenzione da questo impegno: “Il Gubbio è una squadra partita per confermare il campionato dell’anno scorso, ci aspetta un’altra gara difficile. Conosco molto bene l’allenatore, le sue squadre sono sempre molto solide e compatte. Ci saranno poi altre gare ravvicinate, ma ci portiamo dietro tanti giorni di lavoro e di allenamento, per cui avremo modo di gestire le forze. Giocheremo sempre con la formazione migliore per la partita che viene, come abbiamo sempre fatto. Per ora il primo pensiero è rivolto al Gubbio – conclude il mister – è ancora presto per pensare alle trasferte con Spal e Torres”.

Ad arbitrare la contesa sarà il signor Marco Di Loreto di Terni, coadiuvato da Nidaa Hader di Ravenna e Mattia Bettani di Treviglio. Il quarto ufficiale sarà Edoardo Panici della sezione di Aprilia.