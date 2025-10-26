Pianese beffata in extremis: sull’Amiata vince il Ravenna

Getting your Trinity Audio player ready...

Pianese – Ravenna 0-1PIANESE (3-5-2)

: Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Sussi (19’ st Fabrizi), Bertini M. (26’ st Proietto), Simeoni, Tirelli, Chesti (47’ st Martey); Bellini (47’ st Sodero), Coccia. A disposizione: Bertini T., Porciatti, Balde, Puletto, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli.

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi, Esposito, Solini; Donati (25’ st Falbo), Tenkorang, Rossetti, Ilari (25’ st Da Pozzo), Rrapaj (37’ st Menegazzo); Spini (25’ st Zagrè), Luciani (37’ st Okaka). A disposizione: Stagni, Borra, Mandorlini, Motti, Lonardi, Calandrini, Bianconi, Sermenghi, Karim. Allenatore: Marchionni.

ARBITRO: Burlando di Genova (Antonicelli – Galigani)

RETI: 52’ st Okaka

NOTE:Ammoniti Gorelli, Rrapaj

PIANCASTAGNAIO – La Pianese esce sconfitta in modo beffardo dal confronto con il Ravenna, al termine di una gara intensa e giocata a viso aperto. I bianconeri di Birindelli ci credono fino all’ultimo, mostrando personalità e compattezza per lunghi tratti del match, ma a decidere la contesa è un episodio nei minuti di recupero, quando Okaka sigla il gol del definitivo 0-1 che nega alle zebrette un pareggio che sarebbe stato più che meritato.

Il primo affondo della Pianese arriva dopo quattro minuti, quando Tirelli assiste Bellini a centro area, ma l’attaccante viene contratto al momento del tiro. La panchina bianconera richiede anche un controllo all’Fvs, ma il direttore di gara non cambia la decisione. All’11’ si fa vedere per la prima volta in avanti il Ravenna: Rrapaj arriva fino al limite dell’area e crossa in mezzo, Luciani interviene di testa ma senza impensierire Filippis. Le zebrette costruiscono una buona occasione al 20’: Bellini innesca Chesti, che prova ad entrare in area e a calciare, ma la difesa ospite si chiude bene. Risponde al 25’ il Ravenna: una serie di rimpalli favorisce Ilari che da centro area calcia a colpo sicuro, ma Filippis risponde presente anche stavolta. La Pianese ci riprova dopo la mezz’ora: bel tracciante di Chesti a tagliare la difesa, Bellini riceve al limite ma perde l’attimo per la conclusione. I ragazzi di Birindelli continuano a crederci e al 39’ costruiscono una bella azione palla a terra. Sussi tocca in verticale verso Marco Bertini, palla allargata verso Coccia il cui tiro è respinto. Al 42’ ancora Pianese, Sussi mette in mezzo per Bertini che col piattone mancino alza la conclusione poco sopra la traversa. Stessa sorte, un minuto dopo, per il tiro dai 30 metri di Simeoni. È l’ultima emozione del primo tempo.

I bianconeri ripartono con un buon piglio anche nella ripresa. Da una punizione battuta dalla destra, dopo due giri di lancette, per poco Gorelli non sorprende Anacoura. Il portiere romagnolo rischia anche al 10’, quando la pressione di Bellini e Marco Bertini per poco non produce una palla recuperata in area di rigore romagnola. Il Ravenna prova a farsi vivo con un traversone tagliato dalla destra di Donati, ma Filippis ancora una volta è bravo in uscita a smanacciare allontanando la minaccia. Pianese in avanti al 28’ con un bel contropiede avviato da Bellini, che triangola con Fabrizi e si invola verso il limite dell’area tentando di restituire la sfera al compagno, che però viene anticipato sul più bello da Solini. L’incontro resta in equilibrio anche dopo la consueta girandola di cambi, ma il Ravenna prova a romperlo al 38’ con un cross dalla sinistra che taglia tutta l’area di rigore, terminando la sua corsa sul fondo. Ci riprova al 42’ la formazione di Birindelli con Fabrizi, il cui tiro però viene bloccato da Anacoura.

I bianconeri rischiano in pieno recupero, quando Okaka da centro area impatta di testa mandando sopra la traversa di Filippis. È proprio in uno degli ultimi affondi che però il Ravenna passa: da un cross dalla destra, è ancora Okaka a farsi trovare pronto e a mandare alle spalle di Filippis. Dopo un lungo consulto all’Fvs, l’arbitro resta della sua decisione, e l’ultimo assalto bianconero non produce il punto del pari.