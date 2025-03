Rally della Val d’Orcia, 97 iscritti per la gara del 29 e 30 marzo

Getting your Trinity Audio player ready...

VAL D’ORCIA – Grandi numeri e qualità: si presenta così il Rally della Val d’Orcia, appuntamento che – nel fine settimana – punterà i riflettori sulla provincia di Siena elevando Radicofani, Sarteano e San Casciano dei Bagni come cornice di una nuova sfida tra gli interpreti del Campionato italiano Rally Terra e del Campionato italiano Rally Terra Storico. 97 gli iscritti alla gara: un risultato che conferma l’appeal del progetto in ambito internazionale.

Due giornate, quelle di sabato 29 e domenica 30 marzo, che richiameranno gli appassionati di motorsport sugli “sterrati” proposti da Radicofani Motorsport, struttura organizzatrice del doppio evento tricolore.

Al via di Radicofani – al volante di esemplari di Skoda Fabia RS – si presenteranno Tommaso Ciuffi, vincitore del primo round di campionato, Alberto Battistolli e Giovanni Trentin. Sulla vettura boema dotata di ultimi aggiornamenti saranno presenti anche il giovane svedese Mille Johansson, il tedesco Liam Muller, Angelo Pucci Grossi, Giacomo Costenaro, Luca Hoelbling ed il francese Jean Philip Quilichini. Uno schieramento di trentadue vetture della classe regina – la “Rally2” – dove spiccano le Citroën C3 di Paolo Andreucci e Nicolò Marchioro e la presenza di Fabio Andolfi, del finlandese Benjamin Korhola, entrambi su Hyundai i20 N e delle Toyota GR Yaris di Matteo Gamba, Simone Romagna e Massimiliano Tonso. Sul sedile sinistro di Skoda Fabia Rally2 Evo siederanno Emanuele Dati, Tamara Molinaro, Fabio Farina e Christian Tiramani.

Regaleranno spettacolo ed agonismo veri e propri “senatori” del panorama rallistico italiano come Giovanni Manfrinato, Alessandro Taddei, Luciano Cobbe e Jader Vagnini. Nel confronto a due ruote motrici, riflettori puntati sul leader della Coppa Aci Sport Davide Bartolini, chiamato ad esprimere le potenzialità della sua Peugeot 208 Rally4 verso quelle di Nicola Cazzaro e Marco Zanin.

Ventinove gli interpreti del Rally Storico della Val d’Orcia, appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. A contendersi il vertice della classifica assoluta saranno Mauro Sipsz, su Lancia Delta Hf, il senese Valter Pierangioli, su Ford Sierra Cosworth ed il sammarinese Bruno Pelliccioni, atteso sulla sua Ford Escort RS di terzo Raggruppamento. Un lotto di vetture all’interno del quale spiccano la BMW M3 di Andrea Succi, la Lancia Delta HF di Niccolò Fedolfi, la Peugeot 205 Rallye di Filippo Grifoni e la Ford Escort MKII di Nemo Mazza.

Il programma di gara

Venerdì 28 marzo sarà dedicato alle ricognizioni del percorso ed alle verifiche, sia tecniche che sportive, in programma nella zona industriale Val di Paglia, a Radicofani, procedure che interesseranno gli equipaggi anche nella giornata seguente, dalle 8 alle 9,30.

Le 6,30 di sabato 29 marzo vedranno accendersi i motori delle vetture partecipanti per la sessione di shakedown, il test con vetture da gara che si svilupperà – sia per gli esemplari moderni che per quelli storici – nel comune di San Casciano dei Bagni, sul fondo della Strada di Cammattole.

Radicofani farà da cornice alla cerimonia di partenza, in programma sabato 29 marzo alle 12,01. Dalla pedana di Piazza San Pietro le vetture si dirigeranno verso la prima prova speciale, la Sarteano (7,05 chilometri), con lo start previsto dalle 12,30. Alle 12,49 gli interpreti del doppio confronto saranno chiamati dai 6,34 chilometri della Castiglioncello del Trinoro, ai quali faranno seguito trenta minuti di riordino, a San Casciano dei Bagni, e trenta minuti di parco assistenza, nell’area adibita all’interno della zona industriale Val di Paglia, con le operazioni tecniche che si protrarranno, per la prima vettura in gara, fino alle 15,09. Il secondo giro di prove speciali della giornata vedrà i riflettori ancora puntati sulla “Sarteano” delle 15,48 e sulla Castiglioncello del Trinoro delle 16,07. A conclusione del sabato, le vetture faranno ritorno nella zona industriale Val di Paglia, sede di riordino. I motori verranno nuovamente accesi l’indomani, domenica 30 marzo, con la prima vettura che – alle 8,30 – entrerà nell’area service per essere affidata alla professionalità dei tecnici, con trenta minuti a disposizione per poter far fronte alle esigenze degli equipaggi. La prima prova speciale in programma alla domenica sarà la Radicofani Francigena (8,44 km) delle 9,16 seguita – alle 9,35 dalla Radicofani La Rocca di 3,62 km. Alle 10,39 il terzo impegno del lotto, la San Casciano dei Bagni Fighine, tratto che impegnerà gli interpreti della gara con i suoi 14,15 km, elevandosi come la prova più lunga. Una sessione di riordino, a Sarteano, ed un’ultima fase di parco assistenza rimanderanno l’agonismo verso l’ultimo giro di prove speciali, con la seconda e ultima ripetizione dei tre tratti cronometrati di giornata in programma, rispettivamente, alle 13,40, 13,49 e 15,03.

La cerimonia di arrivo è in programma alle 15,53, a Radicofani.

Informazioni disponibili sul sito internet della manifestazione.