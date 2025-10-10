14.7 C
Regionali 2025: rimborsi e sconti per i toscani all’estero e fuori sede

Incentivi economici e ribassi su trasporti per chi rientra in Toscana da altre regioni o da fuori Italia per partecipare al voto

Cronaca
REDAZIONE
Foto di: sito web / Toscana Notizie
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Saranno circa 203 mila i toscani residenti all’estero chiamati a rientrare in patria per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Nessuna possibilità di votare per corrispondenza: per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale sarà necessario presentarsi fisicamente al seggio.

Rimborsi per chi rientra dall’estero

Per chi vive lontano, il viaggio può essere impegnativo. La Regione ha però previsto agevolazioni e rimborsi per facilitare il rientro e incentivare la partecipazione.

I cittadini iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) potranno ottenere un contributo economico se rientrano in Toscana nei dieci giorni precedenti il voto e ripartono entro dieci giorni dopo le elezioni. L’importo è di 103 euro per chi arriva dall’Europa e 206 euro per chi proviene da altri continenti. Il rimborso va richiesto al Comune di iscrizione elettorale e sarà erogato dopo aver dimostrato di aver votato.

Chi viaggia in auto potrà inoltre usufruire della esenzione dal pedaggio autostradale per i cinque giorni prima e dopo le elezioni, sia all’andata sia al ritorno.

Agevolazioni per i fuori sede in Italia

Anche chi studia o lavora in altre regioni italiane potrà contare su tariffe agevolate per raggiungere la Toscana.

Dal 3 al 23 ottobre, gli spostamenti in treno potranno usufruire di sconti fino al 70%, a seconda del tipo di servizio e compagnia. Per i voli Ita Airways verso Firenze, sono previsti 40 euro di riduzione a tratta per chi viaggia dal 5 al 20 ottobre.

Basterà mostrare la tessera elettorale timbrata al momento dell’acquisto o dell’imbarco. Anche i trasporti marittimi, verso l’Isola d’Elba e la costa toscana, godono di agevolazioni analoghe.

Queste misure rappresentano un incentivo concreto alla partecipazione democratica, garantendo a tutti i toscani la possibilità di esprimere il proprio voto, anche da lontano.

© Riproduzione riservata

