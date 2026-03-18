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Non solo greggi, è questione di sicurezza pubblica: l’appello di Confcooperative sulla convivenza con il lupo

Imprenditori agricoli toscani allo stremo. Fedagripesca evidenzia enormi rischi causati dai carnivori selvatici nelle campagne ed aree residenziali

Cronaca
REDAZIONE
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Lupi San Rossore
Foto di: sito web / parcosanrossore
1 ' di lettura

I recenti avvistamenti di lupi tra la Versilia e la Maremma riaccendono i riflettori sulla complessa gestione della fauna selvatica sul territorio regionale. A prendere una posizione netta è Fedagripesca Toscana, l’organismo che rappresenta agricoltori e allevatori all’interno di Confcooperative, tracciando un quadro di profonda preoccupazione per il futuro del settore primario.

Il messaggio lanciato dall’associazione è chiaro: il limite della sopportazione logistica e operativa è stato raggiunto. Nel corso degli anni, le aziende agro-pastorali hanno messo in campo ogni strategia possibile per fronteggiare la minaccia dei predatori. Gli imprenditori hanno stravolto l’organizzazione interna del proprio lavoro, blindando le tenute con nuove recinzioni e adottando sistemi di protezione avanzati per salvaguardare le greggi. Oggi, tuttavia, questi pesanti sforzi di adeguamento non vengono più ritenuti sufficienti per garantire la continuità aziendale. Di fronte a questo scenario, l’associazione respinge l’idea che la soluzione possa limitarsi a una mera richiesta di ulteriore cambio di abitudini da parte degli operatori.

Costringere le imprese a difendersi costantemente si traduce, in molti casi, nella drastica riduzione o nella totale rinuncia all’attività produttiva. Un esito che, secondo Fedagripesca, non rappresenterebbe solo un dramma per la singola azienda, ma una sconfitta per l’intera comunità. L’agricoltura e la pastorizia sono già schiacciate da dinamiche critiche come il mancato ricambio generazionale, la difficile congiuntura economica e il progressivo spopolamento delle zone interne. Aggiungere il peso di una convivenza non sostenibile spingerebbe molti alla chiusura, innescando ricadute gravissime sull’economia locale, sui volumi di produzione e sulla fondamentale opera di manutenzione e tutela del paesaggio.

La federazione allarga inoltre il raggio del dibattito, spostando il focus dalla mera difesa del bestiame e delle colture all’incolumità pubblica. Il tema della sicurezza viene definito a tutto tondo: non riguarda più soltanto i lavoratori impegnati quotidianamente nelle campagne, ma impatta in modo diretto sulla vita di tutti i giorni delle comunità locali. L’allarme si estende infatti anche alla viabilità ordinaria e a chiunque si trovi a transitare sulle strade a bordo di automobili o motorini.

Pur ribadendo il valore indiscutibile della biodiversità e condividendo l’obiettivo teorico di un equilibrio con gli animali selvatici, gli allevatori toscani chiedono pragmatismo. La coesistenza, avvertono da Confcooperative, deve poter essere sostenibile in primis per chi vive e lavora nei territori rurali, per scongiurare l’abbandono definitivo delle campagne.

© Riproduzione riservata

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