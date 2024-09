Allerta arancione in Toscana: forti temporali e rischio idrogeologico.

In concomitanza con l’entrata in vigore del codice giallo, la Protezione Civile del Comune di Livorno provvederà a chiudere per motivi precauzionali il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d’espansione del torrente Ugione . Verrà chiuso anche il tratto che prosegue nel territorio del Comune di Collesalvetti. Rimarrà invece percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall’incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452) fino al ponte sull’Ugione. La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all’evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione.

Tutta la Toscana sarà interessata dal peggioramento delle condizioni meteo, determinato dall’infiltrazione di aria più fresca in quota e fin dal pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre, saranno possibili temporali e precipitazioni. Sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo la Sala operativa ha quindi emesso anche un codice giallo per temporali forti che riguarderà le aree costiere fin dalla tarda serata di mercoledì 4 settembre e le restanti aree della Toscana nella giornata di domani, giovedì 5 settembre. I l codice giallo, sempre per giovedì 5, è inoltre previsto per rischio idraulico del reticolo principale nei bacini dei fiumi Cecina e Cornia.

Ricordiamo che l’ alluvione in Toscana del novembre scorso fu con allerta meteo arancione, così come l’alluvione a Livorno del 10 settembre 2017.

Per l’intensità dei fenomeni saranno possibili forti colpi di vento, grandinate ed effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, che potrebbero verificarsi anche in maniera repentina ed improvvisa.

Allerta arancione in Toscana per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico dalle ore 6 alle ore 18 di giovedì 5 settembre emessa da sala operativa Protezione civile regionale.

Nel Comune di Massa nelle ore di validità dell’allerta codice arancione è attivo il Coc Centro Operativo Comunale di Protezione Civile raggiungibile al numero 0585. 490249.

In via precauzionale, (con validità nel periodo dell’allerta e salvo aggiornamenti) il sindaco Francesco Persiani ha firmato un’ordinanza con la quale dispone chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali all’aperto; chiusura dei parchi pubblici e del parco fluviale del Frigido; chiusura dei cimiteri nell’intero territorio comunale, fermo restando l’obbligo per il personale di ricevere le salme; eventuale chiusura degli attraversamenti idraulici sul torrente Ricortola da via Massa Avenza a Via Aurelia.

Il Comune di Empoli, sindaco Alessio Mantellassi: “Al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione, in relazione al bollettino di valutazione delle criticità per allerta codice arancione, per valido dalle 6 alle 18 di domani giovedì 5 settembre 2024 per i rischi idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti riguardo al territorio comunale di Empoli (Zona di allerta A4) con ordinanza 491 del 4 settembre 2024, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile”.