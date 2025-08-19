23.5 C
Allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico estesa a tutta la regione

È valida per la serata di oggi (19 agosto) e per tutta la giornata di domani. Previsti anche venti forti di scirocco e mare mosso

Cronaca
Allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico estesa a tutta la regione (foto elaborata con Chat Gpt)
FIRENZE – Ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi (19 agosto) e per tutta la giornata di domani.Nel pomeriggio di oggi temporali pomeridiani riguarderanno le zone interne. Domani, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali sulle zone di mare in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento serale dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21.

Sempre domani, venti forti di Scirocco sulla costa e in arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo Scirocco.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

 

