Allerta meteo sulla Toscana per vento forte: scatta il codice giallo

FIRENZE – Domenica con l’allerta vento in alcune zone della regione.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento a partire dalla mattina di domani (2 marzo) per l’arcipelago ed alcune aree della Toscana costiera ed interna. Sono possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l’incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale.

A partire dal 2 marzo, infatti, è previsto il rinforzo dei venti di grecale con raffiche fino a 70-90 km/h sui crinali appenninici, in prossimità della costa centro-meridionale e sulle isole dell’arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.