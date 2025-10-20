Assalto mortale al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, la premier Meloni: “Gesto vigliacco e criminale”

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – È davvero unanime lo sdegno per la morte dell’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket 2000, preso a sassate durante in viaggio di rientro in Toscana da Rieti. La vittima è il 65enne Raffaele Marianella, da anni residente a Firenze.

“Una notizia terribile che lascia senza parole. L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket,costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale siano induviduati e assicurati rapidamente alla giustizia“. Così su X la premier Meloni. Il ministro allo sport Abodi ha aggiunto: “Sconvolgente. Dei delinquenti si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Sport è vita, loro lontani anni luce da valori sport”.

Secondo quanto appreso una decina di tifosi della Sebastiani Basket Rieti sarebbero stati ascoltati a lungo in Questura, ma al momento non ci sarebbero fermati.

La Federazione Italiana Pallacanestro Toscana ha condannato con estrema fermezza i fatti, “episodi questi – dicono – che sono completamente fuori dal contesto e dallo spirito del mondo della pallacanestro e dello sport in generale. Quella infatti che doveva essere una serata felice si è trasformata purtroppo in un’immane tragedia”.

Il presidente Massimo Faraoni e l’intero consiglio direttivo Fip Toscana esprimono “le più sentite e addolorate condoglianze alla famiglia ed agli affetti più cari dell’autista, vittima di un deprecabile gesto folle mentre stava svolgendo il proprio lavoro”.

Non tace neanche la Diocesi di Pistoia: “Un gesto di violenza diretta con l’intento di provocare sofferenza e dolore non dovrebbe mai più trovare spazio – si legge in una nota della diocesi a firma del vescovo, monsignor Fausto Tardelli – e diventa ancora più incomprensibile se legato a un momento di gioia come dovrebbe essere lo sport. Esprimo la mia vicinanza, il mio dolore e la mia preghiera per la famiglia di Raffaele Marianella per quanto avvenuto nelle scorse ore nei pressi di Rieti. La crudeltà dei gesti che portano alla perdita di una vita non dovrebbe più trovare spazio. La comunità diocesana tutta si unisce nel cordoglio e nella preghiera“.

La società reatina si è subito dissociata e ha stigmatizzato l’accaduto ed è in silenzio stampa: “Quanto accaduto al termine della gara contro la Estra Pistoia ci lascia sgomenti. Il pullman che trasportava i tifosi ospiti, sulla strada del rientro, ha subito un atto inqualificabile, in quanto vittima di una sassaiola che ha causato il decesso di un autista del pullman stesso. La Sebastiani si dissocia completamente da quanto accaduto ed esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell’autista tragicamente scomparso. Si tratta di un un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce. Ci troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti”.

Il governatore Eugenio Giani ha così commentato la vicenda: “Esprimo profondo cordoglio della Regione Toscana per la tragedia avvenuta nei pressi di Terni, dove il pullman dei tifosi del Pistoia Basket, di ritorno da Rieti, è stato colpito da sassi, causando la morte del secondo autista. Un gesto gravissimo e inaccettabile che colpisce tutta la nostra comunità sportiva. Siamo vicino ai familiari della vittima, ai tifosi e alla società. Auspichiamo che le forze dell’ordine facciano piena luce su quanto accaduto”