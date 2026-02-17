Bmw avvia maxi-richiamo globale: mezzo milione di auto nel mirino per rischio incendio

La casa automobilistica tedesca Bmw ha lanciato una vasta campagna di richiamo su scala mondiale che riguarda centinaia di migliaia di veicoli, a causa di un potenziale rischio incendio legato a un componente chiave del sistema di avviamento. ￼

Secondo quanto emerso dalle verifiche interne, il problema è legato a un’usura anomala dell’interruttore magnetico del motorino di avviamento. Questo componente, con il passare dei cicli di accensione, potrebbe deteriorarsi oltre i limiti di progetto, causando inizialmente difficoltà nell’avviamento del motore fino, nei casi più gravi, all’impossibilità di partire. ￼

Nel peggior scenario, l’usura può provocare un cortocircuito all’interno del motorino, con conseguente surriscaldamento del componente e, in casi estremi, l’innesco di un principio di incendio durante il funzionamento del veicolo. ￼

La casa di Monaco ha confermato la campagna di richiamo a seguito di controlli di qualità e segnalazioni da parte dei clienti, pur non avendo ancora reso ufficiali i numeri definitivi. Stime della stampa specializzata parlano però di circa 575mila vetture coinvolte in tutto il mondo, con oltre 28mila unità potenzialmente interessate in Germania. ￼

Tra i modelli interessati figurano molte delle vetture principali della gamma Bmw, incluse versioni delle Serie 2, 3, 4, 5 e 7, oltre ai Suv di grande diffusione come X3, X4, X5 e X6, nonché la roadster Z4. ￼

Bmw ha già raccomandato ai proprietari di verificare il proprio numero di telaio (Vin) tramite gli strumenti ufficiali o contattando i concessionari autorizzati, per accertare se la propria auto rientra nel richiamo. In caso affermativo, la sostituzione gratuita del componente difettoso sarà effettuata secondo le procedure previste dalla casa. ￼

La decisione arriva in un momento delicato per il settore automotive, alle prese con l’aumento dei controlli di sicurezza e con catene di fornitura complesse. Per Bmw, che ha costruito la propria reputazione sulla qualità tecnica, l’operazione è anche una sfida di immagine, oltre che di sicurezza stradale. ￼