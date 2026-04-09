Autostrada e FiPiLi nel caos, mattina nera per la viabilità toscana

FIRENZE – Una serie di incidenti e code su A1 e FiPiLi ha paralizzato la viabilità nel nodo fiorentino e nel tratto pisano della superstrada nella mattinata di oggi (giovedì 9 aprile), con ripercussioni significative per migliaia di automobilisti.

Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 8 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, al chilometro 276,7, tra l’uscita di Firenze Scandicci e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Bologna: due mezzi pesanti si sono scontrati, costringendo a incanalare il traffico su una sola corsia per consentire i soccorsi. La coda ha rapidamente raggiunto i 4 chilometri.

Un uomo di 54 anni, rimasto coinvolto nell’incidente, è stato trasportato dal 118 all’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio di Torregalli in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Quasi in contemporanea, sulla FiPiLi, alle 8 circa si è verificato l’incendio di un’auto sulla rampa d’ingresso di Empoli Ovest, in direzione mare. Poco prima delle 9, un secondo incidente al chilometro 58, tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio, nel comune di Cascina, ha generato una coda in rapida crescita fino a 7 chilometri in direzione Pisa.