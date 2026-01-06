Disagi anche per la raccolta dei rifiuti causa neve

FIRENZE – L’ondata di maltempo e le nevicate che hanno interessato nelle prime ore di oggi diverse aree della Toscana hanno reso non percorribili numerose strade secondarie, impedendo il regolare svolgimento dei servizi di raccolta porta a porta in alcune zone.

Plures Alia ha messo in campo tutti i mezzi disponibili, con veicoli e operatori già operativi sul territorio, e sta monitorando costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e della viabilità per garantire il ripristino dei servizi in piena sicurezza già a partire dal pomeriggio dell’Epifania.

Al momento si segnalano disservizi o mancate raccolte in alcune aree collinari di Fiesole; in alcune frazioni di Barberino Val d’Elsa, San Casciano e Figline; nel Mugello e a Vicchio lungo strade secondarie non percorribili; in Valdelsa, in particolare nelle zone collinari di Montaione e Montespertoli; e in Valdinievole, nell’area di Marliana.

Nel Comune di Firenze, Plures Alia opera in stretto coordinamento con la protezione civile, impegnata nella salatura preventiva di lungarni, ponti e delle principali arterie, in particolare nella zona sud della città, per garantire la sicurezza della circolazione e dei servizi essenziali.

Dove le condizioni di viabilità lo consentiranno, i servizi di raccolta non effettuati nella mattinata saranno progressivamente recuperati nel corso del pomeriggio o nei prossimi giorni. In questi casi, i cittadini sono invitati a lasciare temporaneamente esposti i rifiuti, evitando nuovi conferimenti fino al passaggio dei mezzi.

Plures Alia continuerà a seguire l’evoluzione della situazione e ad aggiornare gli utenti attraverso i propri canali informativi.