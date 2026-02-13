11.7 C
sabato 14 Febbraio 2026
Dopo un giorno di tregua torna l’allerta meteo: sorvegliata speciale la zona sud della Toscana

Piogge diffuse bagneranno tutto il territorio, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi e rischio frane

Foto Adn Kronos
FIRENZE – L’ombrello torna a essere l’accessorio indispensabile per i toscani. Dopo una brevissima parentesi di sole, il maltempo bussa nuovamente alla porta della regione a causa di una circolazione ciclonica che spazzerà via la tregua delle ultime ore. La Sala operativa della Protezione civile regionale non ha perso tempo e ha emesso un’allerta meteo con codice giallo, valida per l’intera giornata di domani, sabato 14 febbraio.

Le previsioni parlano chiaro: piogge diffuse bagneranno tutto il territorio, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Per chi guarda alle vette, la neve tornerà a imbiancare l’Appennino, ma solo a quote superiori ai 1200-1400 metri. Il rischio principale, che ha fatto scattare il codice giallo dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, è quello idrogeologico e idraulico per il cosiddetto reticolo minore — fossi e torrenti che potrebbero gonfiarsi rapidamente sotto i colpi della pioggia.

Attenzione particolare è rivolta al sud della regione: nell’area costiera grossetana, e specificamente per i bacini dei fiumi Fiora e Albegna, l’allerta gialla riguarderà anche il reticolo principale (i fiumi maggiori) dalle 6 del mattino fino alle 18.

Una situazione da monitorare con cautela, specialmente per chi deve mettersi in viaggio, date le possibili criticità legate ad allagamenti localizzati o piccoli smottamenti. Il consiglio è quello di seguire gli aggiornamenti in tempo reale e prestare la massima prudenza nei sottopassi e nelle zone soggette a ristagni d’acqua.

© Riproduzione riservata

