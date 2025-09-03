Toscana, farmacie in prima linea per il monitoraggio del cuore e la cura del diabete

Getting your Trinity Audio player ready...

Oltre 680 farmacie toscane hanno scelto di aderire al nuovo progetto regionale dedicato al monitoraggio cardiaco e al supporto dei pazienti diabetici. Si tratta di due tra le innovazioni più significative introdotte dal protocollo firmato lo scorso giugno tra Regione Toscana, Federfarma, Confservizi Cispel e le Aziende del Servizio sanitario regionale.

Ad oggi, 438 farmacie hanno attivato il servizio di holter cardiaco, mentre 201 strutture hanno già completato la formazione per seguire da vicino i malati di diabete. Un risultato che, in soli due mesi, conferma la volontà di costruire una rete sanitaria capillare, capace di unire ospedali, professionisti e presidi di prossimità.

Sul fronte cardiologico, 120 farmacie hanno già iniziato il monitoraggio. La maggior parte si trova in aree rurali e interne, lontane dai grandi centri, garantendo così un servizio prezioso soprattutto per chi vive distante dagli ospedali. L’esame può essere prenotato tramite Cup. In farmacia il paziente riceve istruzioni e dispositivi per il rilevamento di 24 ore. Terminata la registrazione, i dati vengono inviati a una piattaforma di telemedicina. Qui gli specialisti della Fondazione Gabriele Monasterio redigono il referto, firmato digitalmente e disponibile nel Fascicolo sanitario elettronico.

Anche il supporto ai pazienti diabetici è in fase di ampliamento. Al momento, 201 farmacie pubbliche e private seguono le persone con diabete di tipo 1 e 2, monitorando l’aderenza alle terapie farmacologiche. I numeri, distribuiti tra le tre Asl toscane, sono destinati a crescere con il completamento dei percorsi formativi previsti per gli operatori.

Il presidente della Regione e l’assessore alla salute hanno sottolineato come questi protocolli rappresentino un passo decisivo per una sanità più vicina ai cittadini, capace di integrare servizi e semplificare l’accesso alle cure.