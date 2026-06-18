Protezione civile, si è conclusa la maxi-esercitazione meteo per 146 Comuni della Toscana

La macchina dei soccorsi toscana ha affrontato una prova sul campo per valutare la tenuta delle proprie strutture di fronte alle ondate di maltempo più severe. Nella giornata di ieri, la Protezione civile della Regione Toscana ha coordinato una maxi-esercitazione che ha visto l’attivazione simultanea di 146 Comuni, 20 Unioni di Comuni e gestioni associate, oltre alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze.

L’operazione è consistita in una simulazione ‘per posti di comando’ gestita interamente da remoto, configurandosi come un test senza precedenti nel territorio regionale sia per il numero di enti coinvolti sia per le modalità digitali utilizzate. Lo scenario ricreato ha riprodotto una situazione di forte criticità legata a un’emergenza meteo, con la riproduzione di danni al suolo e pericoli per la popolazione dovuti a problemi idraulici e idrogeologici, come allagamenti o smottamenti. Di fronte al rischio ipotizzato, le amministrazioni locali hanno avuto il compito di avviare le contromisure previste nei rispettivi piani di emergenza.

Durante la simulazione, il personale di ciascun ente ha dovuto applicare i protocolli di sicurezza per verificare i tempi e le capacità di reazione della propria struttura, definendo se e quando richiedere l’aiuto sussidiario dei livelli istituzionali superiori, dalle Unioni di Comuni fino alla Regione. La prova si è concentrata in modo particolare sul ruolo dei sindaci, i quali, in qualità di autorità locali di protezione civile, hanno potuto sfruttare l’occasione per analizzare l’efficienza dei propri uffici e pianificare eventuali correttivi organizzativi o procedurali. L’intento finale era ottimizzare il coordinamento complessivo della rete toscana per rendere gli interventi reali più rapidi e integrati.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha commentato lo svolgimento delle attività evidenziandone l’utilità: “La nostra Protezione civile si conferma ancora una volta una macchina straordinaria, questa volta capace di coinvolgere all’unisono ben 146 Comuni della Toscana per un’esercitazione senza precedenti. Occasioni come questa sono importanti per testare i meccanismi di un sistema complesso e produrre delle osservazioni utili per migliorare ed essere pronti in caso di reali emergencies”.

Al bilancio del governatore si sono uniti i ringraziamenti di Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza regionale, che ha rimarcato la solidità del sistema: “Ringrazio le donne e gli uomini del nostro sistema di Protezione civile che non si fermano mai, mossi costantemente dal desiderio di migliorare a beneficio della sicurezza delle comunità. Il coinvolgimento simultaneo di Regione, Comuni e Province dimostra quanto sia solida e coordinata la nostra rete territoriale. Continuiamo a investire per consentire alla Toscana di affrontare con prontezza eventi meteo sempre più intensi”.