22.4 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salute e territorio: la Toscana presenta il modello socio-sanitario 2020-2025

Al Meyer Health Campus illustrato il modello regionale che unisce governance, integrazione e multidimensionalità nella cura e supporto ai cittadini

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Meyer health campus
Foto di: sito web / Regione Toscana
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La programmazione socio-sanitaria della Toscana dal 2020 al 2025 è ora raccolta in un report dettagliato, presentato oggi (24 settembre) al Meyer Health Campus di Firenze. Il documento si articola in quattro volumi: uno dedicato ai principi generali della pianificazione, gli altri tre alla programmazione zonale delle Aree Vaste.

Il focus del report è la programmazione territoriale, con linee guida aggiornate per i Piani Integrati di Salute (Pisa) e le azioni rivolte a sanità territoriale, assistenza sociale e socio-sanitaria integrata. Si tratta del frutto di un modello toscano fondato su integrazione, governance multilivello, multidimensionalità, multiprofessionalità e gestione evoluta delle risorse.

L’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli ha sottolineato come il report rappresenti un tesoro di informazioni ed esperienze unico a livello nazionale. Nei volumi emergono migliaia di progetti e attività realizzate su tutto il territorio regionale per rispondere alla complessità dei bisogni dei cittadini: salute, cura, assistenza e supporto alle famiglie. Enti pubblici, terzo settore, volontariato, aziende e cittadini hanno contribuito con competenza e passione, ricevendo il riconoscimento dell’amministrazione.

Il direttore di Anci Toscana ha evidenziato come la programmazione integrata e il coinvolgimento dei territori siano strumenti fondamentali per risposte efficaci ai bisogni di salute. Ha inoltre ricordato l’importanza del ruolo delle Società della Salute e delle Zone, rafforzato attraverso la co-programmazione, e sottolineato che risorse adeguate, a partire dagli stanziamenti nazionali, restano imprescindibili.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
22.4 ° C
22.9 °
22 °
52 %
5.1kmh
20 %
Mer
21 °
Gio
16 °
Ven
22 °
Sab
24 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Gaza (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati