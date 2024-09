Getting your Trinity Audio player ready...

Nuova allerta meteo Toscana: anche nelle zone già colpite

Nuova allerta rischio idrogeologico. Ancora codice giallo emesso da sala regionale protezione civile. Allerta scatta dalla serata di martedì 24 settembre fino alle ore 13 di mercoledì 25 settembre.

E scatta anche nelle aree colpite da nubifragio a partire da lunedì 23 settembre pomeriggio.

Con nonna e bimbo di cinque mesi dispersi dopo la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina

Possibili nuovamente pioggia e temporali, a partire dalle aree della Toscana nord-occidentale. I fenomeni tenderanno poi ad estendersi all’intera fascia costiera e alle aree interne a ridosso.

Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che nel nord-ovest scatterà dalle 20 di martedì 24 settembre, e nelle altre aree dalla mezzanotte di martedì 24 settembre, per protrarsi, per tutte le zone interessate, fino alle 13 di mercoledì 25 settembre.

Lo scenario, informa Regione Toscana, “è caratterizzato da elevata incertezza previsionale” e saranno quindi possibili fenomeni intensi in grado di causare disagi e danni a carattere locale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.