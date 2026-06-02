Peggiora il tempo in Toscana: attesi pioggia, vento e grandine

FIRENZE – Ombrelli a portata di mano e massima attenzione. Un deciso peggioramento delle condizioni meteo è in arrivo in Toscana a causa del transito di una perturbazione che spezzerà il clima sereno delle ultime ore. Il fronte instabile inizierà a picchiare duro a partire dalla serata di oggi (2 giugno) investendo inizialmente le zone nord-occidentali della regione, per poi estendersi progressivamente al resto del territorio toscano nel corso della notte. Gli strascichi di questa ondata di maltempo, con residue condizioni di instabilità, ci accompagneranno poi fino al pomeriggio di domani.

Alla luce delle previsioni dei meteorologi, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo sia per temporali forti sia per il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Il bollettino di vigilanza scatterà ufficialmente dalle 22 di oggi e resterà in vigore fino alle 12 di domani, interessando gran parte del territorio regionale.

Il passaggio perturbato porterà piogge sparse e temporali che localmente potranno assumere carattere di forte intensità, con i cumulati di pioggia più abbondanti che si registreranno proprio sulle zone di nord-ovest. La protezione civile avverte che i fenomeni temporaleschi potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento, improvvise grandinate e da un’intensa attività elettrica. I disagi non riguarderanno solo le precipitazioni: è infatti previsto vento forte da sud-ovest sull’Alto Mugello, dove le raffiche potranno toccare punte tra i 60 e gli 80 chilometri orari, mentre il mare si presenterà molto mosso nel settore settentrionale della costa.

Dalla Regione si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti. Per tutti i dettagli sull’evoluzione meteo e per consultare i consigli sui comportamenti corretti da adottare in base ai diversi scenari di rischio, i cittadini possono consultare la sezione Allerta meteo sul sito ufficiale della Regione Toscana.