Pioggia intensa nelle province nord occidentali e sulla costa. Ombrone al secondo livello di guardia

Confermate le previsioni con allerta meteo gialla. Temporali forti su Lucca, Livorno e Pisa dopo la mattinata di nubifragi nel Massese

Pioggia intensa nelle province nord occidentali e sulla costa. Ombrone al secondo livello di guardia (foto Telegram Eugenio Giani)
FIRENZE – Come da allerta meteo gialla piove, e piove tanto, su tutta la toscana a partire dalla costa.

Si è partiti con i temporali dalla zona nord occidentale della regione dove sono caduto oltre 200 millimetri di pioggia nelle ultime 12 ore a Filattiera, 154 a Mulazzo e 100 all’Abetone.

Poi la perturbazione con temporali e pioggia scrosciante si è spostata verso le province di Lucca, Pisa e Livorno. 

Sotto la lente del sistema della protezione civile regionale i fiumi. In tarda mattinata si è registrato l’arrivo al secondo livello di guardia dell’Ombrone Pistoiese a Pontelungo. Sopra il primo livello, invece, il Reno a Pracchia. Il Magra a Ponte Magra e il Bagnone a Bagnone i fiumi sono sotto al primo livello. Nessuna criticità riscontrata, a un primo check delle 12, in altri territori.

© Riproduzione riservata

