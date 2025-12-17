11.4 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Screening contro il tumore all’utero: accesso allargato e percorsi differenziati in base al vaccino

La Regione Toscana cambia le regole per la prevenzione. Pap test dai 25 anni e analisi Hpv dai 30

Cronaca
REDAZIONE
Foto di: toscana notizie
1 ' di lettura
FIRENXE – La Toscana ridisegna la mappa della prevenzione femminile. La Regione ha deciso di cambiare strategia nella lotta al tumore della cervice uterina, puntando su controlli anticipati e una maggiore personalizzazione degli screening. L’obiettivo è chiaro: allargare la platea monitorata e intervenire prima che le lesioni diventino pericolose.

La novità, approvata dalla Giunta su indicazione di Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), modifica le fasce d’età. Fino ad oggi il test Hpv, quello che ricerca il Papilloma Virus, scattava dopo i 33 anni. Le nuove regole prevedono invece una rimodulazione: il Pap test sarà eseguito ogni tre anni nella fascia 25-29 anni. A partire dai 30 anni (e fino ai 64) si passerà al test Hpv, ripetuto ogni cinque anni. Si anticipa dunque l’accesso all’esame molecolare, considerato più sensibile.

In una seconda fase, il sistema diventerà ancora più selettivo, basandosi sulla storia vaccinale delle ragazze. Chi è vaccinato contro il Papilloma (almeno due dosi entro i 15 anni) inizierà lo screening con test Hpv dai 30 anni. Discorso diverso per chi non è vaccinato (o ha fatto una sola dose): per loro il protocollo sarà più stringente, con l’avvio del test Hpv anticipato a 25 anni.

“La prevenzione è essenziale”, sottolinea l’assessora al diritto alla salute Monica Monni. Anticipare le diagnosi non significa solo salvare vite, ma garantire la sostenibilità del sistema sanitario. “In Toscana continueremo a investirci con convinzione”, assicura l’assessora.

La procedura per la donna resta semplice: un prelievo ambulatoriale effettuato dall’ostetrica. La differenza è in laboratorio. Il test Hpv rileva l’infezione virale, che è la causa primaria del tumore. Se il test è negativo, il rischio è bassissimo. In caso di positività, scatta il protocollo di approfondimento: si procede con il Pap test e, se necessario, con la colposcopia per una biopsia mirata.

© Riproduzione riservata

