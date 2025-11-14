Autolinee Toscane investe sulla sicurezza: nasce il sistema Sentinel

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Autolinee Toscane lancia il Progetto Sentinel, un’iniziativa dedicata a rafforzare la sicurezza di lavoratori e passeggeri sui bus in tutta la Toscana. L’obiettivo è mappare le situazioni di potenziale rischio e prevenire episodi di aggressione, minacce o comportamenti pericolosi.

I mezzi At sono già dotati di strumenti come la connessione diretta con la sala radio e l’Alert Button, che consentono al conducente di richiedere un intervento immediato delle forze dell’ordine. Tuttavia, alcune situazioni di degrado o comportamenti incivili possono sfuggire a questi sistemi.

Progetto Sentinel introduce un sistema digitale di segnalazione volontaria: il personale può riportare episodi molesti o rischiosi tramite moduli online accessibili da QR code affissi in sedi, sale autisti, spogliatoi e uffici. Le segnalazioni includono informazioni dettagliate su luogo, data, mezzo e persone coinvolte.

I dati raccolti confluiscono in un database centralizzato, utile per individuare linee, aree e tipologie di rischio. Le informazioni saranno condivise con prefetture e forze dell’ordine, supportando azioni di prevenzione, contrasto e controllo.

Il progetto è realizzato in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e si integra con le misure già presenti, come telecamere di videosorveglianza interne ed esterne e sistemi di registrazione. AT collabora inoltre con enti locali e Prefetture per presidiare le linee più critiche, in particolare nelle ore serali e notturne.

“Sentinel è un passo concreto verso un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole – afferma Franco Middei, amministratore delegato di At – Il progetto valorizza il lavoro quotidiano, riduce i rischi e garantisce ai passeggeri un viaggio sicuro. L’iniziativa rafforza la protezione di lavoratrici e lavoratori e promuove una cultura della sicurezza condivisa”.

Con Sentinel, Autolinee Toscane punta a trasformare i dati in azioni concrete, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e a una mobilità pubblica affidabile, accessibile e tutelata.