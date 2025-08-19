24.6 C
Firenze
martedì 19 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sbloccati gli aiuti umanitari per Gaza delle Misericordie d’Italia

I beni di prima necessità per la cui raccolta ha contribuito anche Unicoop saranno affidati a una Ngo per la distribuzione alla popolazione civile

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Sbloccati gli aiuti umanitari per Gaza delle Misericordie d'Italia
Sbloccati gli aiuti umanitari per Gaza delle Misericordie d'Italia (foto Misericordie d'Italia)
2 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Le Misericordie d’Italia annunciano che gli aiuti umanitari raccolti e inviati con le missioni coordinate nel novembre 2024 e nel gennaio 2025,  rimasti fermi per mesi a causa delle difficoltà di accesso alla Striscia, sono finalmente sbloccati e in viaggio attraverso il corridoio umanitario di Cipro.

La nave, inserita nel Meccanismo delle Nazioni Unite 2720, è salpata ieri sera (18 agosto) e raggiungerà domani il porto di Ashdod, dove i beni di prima necessità saranno affidati a una Ngo per la distribuzione alla popolazione civile.

“Questi aiuti sono il frutto della generosità di varie aziende italiane, tra cui Unicoop Firenze, e della stretta sinergia con la Federazione Toscana delle Misericordie, oltre che di tanti cittadini che hanno voluto offrire un sostegno concreto a chi oggi soffre. Un ringraziamento particolare va al ministro della difesa Guido Crosetto e al comando operativo di vertice interforze (Covi), che hanno reso possibile l’invio a Cipro attraverso un ponte aereo e navale”, sottolinea il Presidente delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani 
Il presidente Giani ringrazia inoltre la Repubblica di Cipro, il Ministero degli Affari Esteri cipriota, la cellula di coordinamento multinazionale e la piattaforma di Amalthea, la Guardia Nazionale di Cipro e l’Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta a Cipro che, in coordinamento con l’Area Emergenze nazionali della Confederazione, hanno reso possibile la partenza degli aiuti dopo mesi di attesa.
“Accogliamo con grande soddisfazione lo sblocco degli aiuti e la loro partenza verso la popolazione di Gaza. È un risultato che premia il cuore grande della Toscana: le Misericordie che hanno organizzato la raccolta sul territorio, i soci e le socie di Unicoop che hanno risposto con generosità, i volontari che si sono spesi senza risparmio. Ancora una volta la nostra terra ha dimostrato di saper coniugare solidarietà e concretezza, offrendo un aiuto che oggi significa speranza per chi vive una tragedia immane”, dichiara Alberto Corsinovi , Presidente della Federazione delle Misericordie della Toscana
“La nostra cooperativa si è mossa da tempo per far arrivare beni alimentari alla popolazione civile di Gaza. Oggi vogliamo davvero ringraziare quanti si sono spesi in questi mesi per far arrivare a destinazione questo carico di aiuti. Le Misericordie d’Italia e della Toscana, sempre in prima fila per sostenere chi soffre, tutte le forze operative coinvolte nell’intervento, i volontari delle associazioni toscane e i nostri soci e clienti che hanno contribuito generosamente, rispondendo all’appello lanciato lo scorso dicembre. Di fronte a una tragedia umanitaria così grave, la solidarietà non può e non deve fermarsi: grazie a tutti perché insieme abbiamo portato l’aiuto e la speranza a una popolazione martoriata dalla guerra e dalla fame”, dichiara Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze

Il contributo di Unicoop Firenze

Lo scorso 14 dicembre la Federazione delle Misericordie della Toscana,Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie, hanno promosso una giornata di raccolta alimentare straordinaria per la popolazione di Gaza. Grazie all’iniziativa, che si è svolta in sette punti vendita della cooperativa, con la collaborazione delle sezioni soci Coop e con il supporto delle associazioni di volontariato del territorio, sono state raccolte 23 tonnellate di beni alimentari. I beni donati da soci e clienti sono parte del carico che oggi è in viaggio e che presto verrà distribuito alla popolazione civile.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.6 ° C
25.4 °
23.6 °
65 %
2.1kmh
40 %
Mer
33 °
Gio
27 °
Ven
27 °
Sab
30 °
Dom
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)Eugenio Giani (18)incendio (15)carabinieri (14)Pisa Sporting Club (13)incidente (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati