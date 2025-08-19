Sbloccati gli aiuti umanitari per Gaza delle Misericordie d’Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Le Misericordie d’Italia annunciano che gli aiuti umanitari raccolti e inviati con le missioni coordinate nel novembre 2024 e nel gennaio 2025, rimasti fermi per mesi a causa delle difficoltà di accesso alla Striscia, sono finalmente sbloccati e in viaggio attraverso il corridoio umanitario di Cipro.

La nave, inserita nel Meccanismo delle Nazioni Unite 2720, è salpata ieri sera (18 agosto) e raggiungerà domani il porto di Ashdod, dove i beni di prima necessità saranno affidati a una Ngo per la distribuzione alla popolazione civile.

“Questi aiuti sono il frutto della generosità di varie aziende italiane, tra cui Unicoop Firenze, e della stretta sinergia con la Federazione Toscana delle Misericordie, oltre che di tanti cittadini che hanno voluto offrire un sostegno concreto a chi oggi soffre. Un ringraziamento particolare va al ministro della difesa Guido Crosetto e al comando operativo di vertice interforze (Covi), che hanno reso possibile l’invio a Cipro attraverso un ponte aereo e navale”, sottolinea il Presidente delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani

Il presidente Giani ringrazia inoltre la Repubblica di Cipro, il Ministero degli Affari Esteri cipriota, la cellula di coordinamento multinazionale e la piattaforma di Amalthea, la Guardia Nazionale di Cipro e l’Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta a Cipro che, in coordinamento con l’Area Emergenze nazionali della Confederazione, hanno reso possibile la partenza degli aiuti dopo mesi di attesa.

“Accogliamo con grande soddisfazione lo sblocco degli aiuti e la loro partenza verso la popolazione di Gaza. È un risultato che premia il cuore grande della Toscana: le Misericordie che hanno organizzato la raccolta sul territorio, i soci e le socie di Unicoop che hanno risposto con generosità, i volontari che si sono spesi senza risparmio. Ancora una volta la nostra terra ha dimostrato di saper coniugare solidarietà e concretezza, offrendo un aiuto che oggi significa speranza per chi vive una tragedia immane”, dichiara Alberto Corsinovi , Presidente della Federazione delle Misericordie della Toscana

“La nostra cooperativa si è mossa da tempo per far arrivare beni alimentari alla popolazione civile di Gaza. Oggi vogliamo davvero ringraziare quanti si sono spesi in questi mesi per far arrivare a destinazione questo carico di aiuti. Le Misericordie d’Italia e della Toscana, sempre in prima fila per sostenere chi soffre, tutte le forze operative coinvolte nell’intervento, i volontari delle associazioni toscane e i nostri soci e clienti che hanno contribuito generosamente, rispondendo all’appello lanciato lo scorso dicembre. Di fronte a una tragedia umanitaria così grave, la solidarietà non può e non deve fermarsi: grazie a tutti perché insieme abbiamo portato l’aiuto e la speranza a una popolazione martoriata dalla guerra e dalla fame”, dichiara Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze

Il contributo di Unicoop Firenze

Lo scorso 14 dicembre la Federazione delle Misericordie della Toscana,Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie, hanno promosso una giornata di raccolta alimentare straordinaria per la popolazione di Gaza. Grazie all’iniziativa, che si è svolta in sette punti vendita della cooperativa, con la collaborazione delle sezioni soci Coop e con il supporto delle associazioni di volontariato del territorio, sono state raccolte 23 tonnellate di beni alimentari. I beni donati da soci e clienti sono parte del carico che oggi è in viaggio e che presto verrà distribuito alla popolazione civile.