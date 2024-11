Getting your Trinity Audio player ready...

Task force Enel per maltempo in Toscana. Giani: “3.000 case senza luce”

Task force Enel per maltempo in Toscana con allerta arancione sono al lavoro da questa notte con continuità oltre 150 tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, anche provenienti da altre regioni, insieme a 160 persone di imprese terze e 60 gruppi elettrogeni per fronteggiare le conseguenze dell‘ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale, con pioggia e forti venti, provocando danni anche alle infrastrutture elettriche.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Tecnici Enel stanno intervenendo per risolvere le circa 3000 utenze senza corrente tra Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia, Firenze e Livorno, oltre agli interventi in corso per cadute di alberi e allagamenti localizzati”.

Dai centri operativi E-Distribuzione di Firenze e Livorno, che monitorano la rete di media tensione in tempo reale 24 ore su 24, si legge in un comunicato, “vengono gestite le segnalazioni e coordinati gli interventi di rialimentazione. Le squadre dell’azienda elettrica stanno inoltre intervenendo sul campo, in molti casi in condizioni impervie e di difficile viabilità, per riparare i danni alla rete elettrica causati principalmente dalla tempesta di vento e dalla conseguente caduta di alberi e piante ad alto fusto, situati al di fuori della fascia di rispetto delle distanze dalla linea elettrica. Tra i territori più colpiti – con danneggiamenti sparsi e disservizi a macchia di leopardo – alcune aree della Garfagnana, della Lunigiana, della montagna pratese e pistoiese, della Valdinievole, del Mugello e del Casentino”.

Tutti gli interventi “sono realizzati in costante coordinamento con le istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione civile regionale. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono”.

E-Distribuzione ricorda che per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la app E-distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile sempre sul sito web anche la ‘mappa delle disalimentazioni’.

