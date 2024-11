Tetti divelti dal vento in provincia di Lucca: 22 persone evacuate

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tutta la regione è stata colpita dal maltempo nella notte fra 21 e 22 novembre fra alberi caduti per la pioggia e tetti divelti dal vento.

Intensa l’attività dei vigili del fuoco del comando di Firenze impegnati per far fronte agli interventi legati al maltempo, che hanno interessato la zona del Mugello per le forti raffiche di vento, causando la caduta di alberi su sede stradale. Circa 30 gli interventi effettuati nella provincia, mentre sono 40 le richieste di intervento che sono state messe in attesa.

Ore di intenso lavoro a Lucca, dove è stato necessario richiedere altre squadre di supporto da Siena. Tra i tanti interventi se ne segnalano in particolare due, dove le coperture di due condomini sono state divelte, una nel comune di Montecarlo e l’altra in quello di Borgo a Mozzano. Evacuate 22 persone in totale. Tanti anche gli alberi caduti.

Ad Arezzo a causa del forte vento che ha colpito la provincia sono stati circa 25 interventi effettuati per rimozione di alberi caduti sulla sede stradale o pericolanti. Le zone più colpite sono state quelle del Casentino fra Poppi e Pratovecchio. Non si registrano persone ferite.

Proseguono le operazioni di soccorso anche nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina, Calci, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato, Crespina-Lorenzana, Volterra, Fauglia, Santa Croce sull’Arno, Lari, Castelfranco di Sotto e Vicopisano. 51 gli interventi effettuati: le tipologie vanno da rami pericolanti, alberi su strada e dissesti statici da elementi costruttivi.