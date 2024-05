Getting your Trinity Audio player ready...

Tragico incidente in A1: scontro tra auto e tir. Due morti e un ferito

Incidente in A1, tragico incidente stradale tra quattro tir e tre auto in A1 autostrada Milano-Napoli al km 328 all’altezza di Figline Valdarno. Ci sono due persone morte e una persona ferita, trasferita con elisoccorso Pegaso all’ospedale di Careggi a Firenze.

Aperto un varco per il trasferimento urgente di un bambino a bordo di un’ambulanza diretta al Meyer di Firenze.

Il tragico scontro dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord. Nove chilometri di coda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, e la squadra del distaccamento di Montevarchi del comando di Arezzo.

I vigili del fuoco giunti sul posto con due squadre hanno garantito la sicurezza del complesso scenario e liberato dall’abitacolo delle vetture e dei mezzi pesanti gli occupanti e affidati al personale sanitario.

Due delle persone estratte dai vigili del fuoco e affidate al personale medico sono state dichiarate purtroppo decedute, mentre una risulta ferita e trasportata in elisoccorso al pronto soccorso di Careggi.

In transito un’ambulanza con un trasferimento urgente da Foligno per il trasporto di un bambino verso il Meyer di Firenze rimasta bloccata per l’incidente.

I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare con urgenza uno spazio per permettere all’ambulanza di proseguire la marcia verso il Meyer.

Sul posto Polizia Stradale e personale di Autostrade per la gestione della viabilità e per agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso. Inviata anche l’autogru dal distaccamnto di Fi-Ovest, fatta poi rientrare.

Per gli utenti dei veicoli leggeri in viaggio verso Firenze, Autostrade consiglia di uscire ad Incisa per rientrare in A1 a Firenze sud in direzione Firenze dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Firenze, consiglia invece di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle Ss326 in direzione Siena per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta.