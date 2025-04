Cinque parchi avventura in Toscana da non perdere

Getting your Trinity Audio player ready...

La Toscana non è solo arte, borghi e colline da cartolina: è anche una regione ricca di esperienze outdoor perfette per chi ama mettersi alla prova in mezzo alla natura. In questo articolo ti portiamo alla scoperta dei migliori parchi avventura della Toscana, luoghi immersi nel verde dove arrampicarsi tra gli alberi, attraversare ponti sospesi, volare su zip-line e vivere giornate all’insegna del divertimento e dell’adrenalina. Che tu sia un appassionato di sport, un genitore in cerca di attività per i più piccoli o semplicemente un amante della natura, troverai il parco giusto per te.

Il Giardino sospeso di Riparbella

Completamente immerso nel verde, Il Giardino Sospeso è un parco avventura situato a Riparbella, all’interno di un’area boschiva protetta. Pensato per adulti, ragazzi e bambini, offre percorsi acrobatici sugli alberi con ponti sospesi, passerelle, zip-line e piattaforme tra i rami, in totale sicurezza grazie a sistemi moderni e controllati. Oltre ai percorsi tra gli alberi, il parco propone attività come tiro con l’arco e tree climbing. Per chi vuole rilassarsi, c’è un’area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. È il luogo perfetto per una giornata all’aria aperta tra avventura, sport e natura.

Trovi maggiori info inerenti a orari, tariffe e convenzioni qui!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parco avventura con tiro con l’arco a Riparbella (Pi) (@il_giardino_sospeso)

Canyon Park a Bagni di Lucca

Nascosto tra le gole scavate dal fiume Lima, il Canyon Park di Bagni di Lucca è un luogo unico dove sport, avventura e natura si incontrano. Il parco offre esperienze emozionanti in un contesto paesaggistico mozzafiato: dai percorsi sospesi tra le rocce alle escursioni in SUP lungo le acque cristalline del fiume, fino a rilassanti sessioni di yoga immersi nel verde.

Pensato per adulti, famiglie e gruppi di amici, il Canyon Park è l’ideale per chi cerca un’attività fuori dall’ordinario, a stretto contatto con la natura. La sicurezza è garantita da attrezzature moderne e personale qualificato, mentre il contesto naturale rende ogni attività un’esperienza indimenticabile.

Il parco sta aperto durante la bella stagione, con orari variabili consultabili sul sito ufficiale. Un’occasione perfetta per scoprire la Toscana più selvaggia, tra avventura e benessere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Canyon Park – Avventura & Esperienze in Natura (@canyon_park)

Parco il Pineto a Marina di Pisa

Situato nella pineta alle spalle di Marina di Pisa, all’interno del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il parco avventura sugli alberi si trova in un’area naturale d’eccellenza riconosciuta dall’UNESCO come Riserva della Biosfera.

È uno dei parchi più grandi della Toscana, con 20 ettari di pineta aperta al pubblico dove rilassarsi, passeggiare e divertirsi con attività a terra e percorsi sospesi tra alti pini. La sicurezza è garantita da linee vita in acciaio e sistemi continui nei tratti più impegnativi, che impediscono lo sgancio accidentale.

Prima dell’ingresso, lo staff fornisce un addestramento pratico e accompagna i visitatori durante tutta l’attività.

Il parco è inoltre eco-sostenibile: le strutture sono in legno e il consumo di energia è ridotto al minimo.

Maggiori info qui!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da il pineto parco avventura (@ilpineto_parcoavventura)

Indiana park Amiata

Nel cuore della faggeta del Monte Amiata, a 1.400 metri di altitudine, sorge l’Indiana Park Amiata, un parco avventura immerso nella natura, perfetto per chi cerca divertimento e adrenalina in un contesto montano. Il parco propone percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi, pensati per tutte le età.

I percorsi sono suddivisi in base all’età e all’altezza, permettendo anche ai più piccoli di muovere i primi passi tra passerelle, ponti tibetani e zip-line in piena sicurezza. Dalle attività baby (a partire dai 2 anni) fino ai tracciati per ragazzi e adulti, ogni esperienza è progettata per garantire coinvolgimento e sicurezza grazie a sistemi di imbracatura e sorveglianza costante.

Il parco avrà un’apertura speciale durante i giorni di pasqua e i primi di maggio, riaprirà poi ufficialmente per la stagione estiva 2025 a metà giugno.

Maggiori info qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IndianaPark Amiata (@indianaparkamiata)

Parco avventura Il Gigante a Pratolino

Nel suggestivo Parco Mediceo di Pratolino, immerso tra boschi di querce e natura rigogliosa, si trova Il Gigante, uno dei parchi avventura più apprezzati della Toscana. A pochi chilometri da Firenze, è la meta ideale per chi cerca adrenalina, divertimento e attività all’aria aperta, senza allontanarsi troppo dalla città.

Il parco propone ben dieci percorsi sospesi tra gli alberi, con livelli di difficoltà pensati per ogni fascia d’età. Tra ponti tibetani, passerelle sospese, zip-line e salti nel vuoto, l’esperienza è sempre emozionante e in totale sicurezza.

Trovi maggiori info qui.