VIAREGGIO – Da Viareggio a Striscia: ecco il primo velino del tg satirico Mediaset

Da Viareggio a Striscia la notizia, Gianluca Briganti è il primo velino del programma cult di Antonio Ricci.

Briganti in coppia con Beatrice Coari nel tg satirico Mediaset al via su Canale 5 lunedì 23 settembre condotto da Michelle Hunziker e Nino Frassica.

Una vera e propria svolta dopo 36 anni per Striscia che dunque non vedrà protagoniste due veline.

Gianluca Briganti, 37 anni, informa Striscia, è nato a Viareggio da mamma cilena e papà napoletano.

Diplomato nel 2010 in danza, recitazione e canto all’Accademia ‘MAS Music Arts & Show” di Milano, inizia a lavorare come performer nei musical Flashdance (Milano), Tarzan (Stoccarda), The Bodyguard (Milano), Cats (Wunsiedel), La famiglia Addams (tour italiano), Priscilla – la regina del deserto (tour italiano), Il mondo di Patty (tour italiano e spagnolo) e Dirty Dancing (tour italiano), dove interpreta il ruolo del protagonista, Johnny Castle.

In televisione in Crozza nel paese delle meraviglie (La7), Zelig Event (Canale 5), Pintus@Ostia Antica (Italia 1), Wanna dance? (Boing), Pintus @ Forum (Italia 1), Special 90 (Italia 1). Nel 2022 è stato uno dei ballerini della serie televisiva statunitense Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Peacock, in Italia su Sky e Now) e della miniserie italo-tedesca-statunitense Those About to Die (Peacock, in Italia trasmessa su Prime Video).

Ha vissuto a Roma, Milano, Berlino, Stoccarda, Miami, Dallas e Las Vegas, dove è stato il primo italiano in assoluto nel cast del Magic Mike live.