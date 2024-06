Getting your Trinity Audio player ready...

PIETRASANTA – Grande mostra dell’estate: a Pietrasanta l’arte di Park Eun Sun.

Grande mostra dell’estate a Pietrasanta, inaugurata la mostra monumentale diffusa di Park Eun Sun, artista di origine sudcoreana cittadino onorario diffusa.

La città di Pietrasanta e la Contea di Shinan, nella Corea del Sud “hanno avviato la costruzione di un “percorso condiviso e reciproco di scambio e promozione nel segno dell’arte e della cultura ma aperto a una cooperazione più ampia, per lo sviluppo di settori come l’economia, la tecnologia, lo sport, l’istruzione e le scienze”. Protocollo d’intesa firmato dal sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, titolare della delega alle relazioni internazionali, e dal vicesindaco di Shinan, Kim Jae-Kwang.

La mostra di Park Eun Sun fino al 22 settembre a Pietrasanta, diffusa fra le piazze Duomo e Carducci e gli spazi del complesso monumentale edificato dai Frati Agostiniani.

Giovannetti: “Siamo onorati di celebrare, insieme al maestro, ai suoi familiari e ai più stretti collaboratori, i primi trent’anni di attività a Pietrasanta con una mostra monumentale che propone alcune tra le sue opere più rappresentative e iconiche, realizzate tutte in città grazie a quella insuperabile sintesi di creatività artistica e abilità artigiana che ha reso celebre nel mondo la nostra terra”.

Tre ‘Colonne Infinite’ si ergono in piazza Duomo, in un gioco perpetuo di luci tra marmo e cielo e con quelle fratture profonde che scorrono sulle superfici lisce e levigate, simboleggiando, da un lato, la sofferenza e, dall’altro, ricostruzione e rinascita. Altre opere, sempre nella cifra stilistica di Park Eun Sun, salutano i visitatori e i cittadini all’ingresso di piazza Carducci, quasi un preludio allo spettacolare allestimento all’interno della chiesa di Sant’Agostino dove, nella penombra austera del luogo, colonne di sfere marmoree svuotate e illuminate segnano un ulteriore passo in avanti nella sperimentazione artistica di Park. Isolata si staglia, poi, nello spazio del Coro, una colonna di bronzo ricoperta da una foglia d’oro, quasi un sigillo prezioso sul percorso espositivo. Con uno scintillio di riflessi si presentano, invece, nella Sala del Capitolo le sculture bronzee e, inediti, dipinti e disegni di Park Eun Sun; in Sala Putti, infine, sono presenti le opere di Lee Kyung Hee, Kim Jae Kyeong, Nam So Hyeon, Lee Bon Gyu e Hiromasa Abe, rispettivamente moglie ed ex-collaboratori dello scultore coreano.

La mostra, promossa dal Comune di Pietrasanta, è realizzata in collaborazione con la Galleria d’Arte Contini di Venezia e la Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana, il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia e dell’Istituto Culturale Coreano. Le sedi espositive del Complesso di Sant’Agostino saranno aperte, sempre con ingresso gratuito, fino al 30 giugno, da martedì a venerdì in orario 18-23, sabato e domenica anche dalle 10 alle 13; dal 1 luglio l’orario di visita si estenderà all’intera settimana (sempre dalle 19 a mezzanotte), sabato, domenica e festivi anche la mattina (10-13).

Alla firma del protocollo d’intesa siglato dal sindaco Giovannetti e dal vicesindaco di Shinan Kim Jae-Kwang, a capo della delegazione sudcoreana composta da componenti del dipartimento di Cultura e Arti e dalla troupe della MBC, una delle quattro principali reti televisive e radiofoniche nazionali, hanno partecipato anche Park Eun Sun, l’onorevole Riccardo Zucconi, Commissione parlamentare attività produttive, commercio e turismo, consiglieri comunali e un’ampia rappresentanza della comunità artistica e artigiana di Pietrasanta.

Jae-Kwang: “Questa firma ha per noi un valore ancora più speciale perché si realizza nell’anno in cui ricorre il 140esimo anniversario delle relazioni diplomatiche fra Corea del Sud e Italia. Il rapporto con il vostro Paese ha, per noi, un’importanza strategica e con soddisfazione abbiamo accolto la notizia che il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella abbia deciso di tenere in Corea del Sud un summit dedicato alle politiche tecnologiche, di riduzione della CO2 e all’intelligenza artificiale. Il mio auspicio, su questo accordo con Pietrasanta, è che sia per entrambe le comunità un’occasione concreta di crescita dal punto di vista artistico, culturale, turistico, economico ed educativo”.

La Contea di Shinan fa parte della Jeolla Meridionale che comprende un arcipelago di oltre mille isole, registrato nel 2009 come Riserva della Biosfera di Shinan Dadohae dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Qui l’attuale amministrazione sta promuovendo il ‘One Island-One Museum’, collegando 27 musei che raccolgono opere di artisti di fama internazionale e dedicandone uno proprio a Park Eun Sun, cittadino onorario di Pietrasanta dal 2021.