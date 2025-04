Incontri ravvicinati a quattro zampe: i luoghi top in Toscana per i piccoli esploratori

Getting your Trinity Audio player ready...

Se pensiamo agli zoo in Toscana, sicuramente il primo pensiero che ci viene e lo zoo di Pistoia. Ed è vero, sicuramente lo zoo di Pistoia è una delle principali strutture zoologiche in Toscana, se non in tutta Italia, ma non è sicuramente la sola. Passare una domenica all’insegna della natura e alla scoperta degli animali, è un’attività che sicuramente i piu piccoli (ma non solo!) adoreranno.

Scopri i parchi zoologici da non perdere in toscana:

Giardino Zoologico di Pistoia

Il Giardino Zoologico di Pistoia, attivo dal 1970, è uno dei parchi zoologici più apprezzati in Italia. Immerso in una vasta area verde di circa 7 ettari, ospita oltre 500 animali provenienti da ogni parte del mondo, tra cui leoni, tigri, giraffe, elefanti asiatici, lemuri e pinguini.

Oltre a offrire un’esperienza immersiva per grandi e piccoli, lo zoo si impegna concretamente nella tutela della biodiversità, partecipando a progetti internazionali per la salvaguardia delle specie a rischio. Perfetto per una gita in famiglia, il parco propone percorsi educativi, aree gioco, spazi picnic e attività pensate per avvicinare i più giovani al mondo degli animali con rispetto e consapevolezza.

Maggiori info qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giardino Zoologico di Pistoia (@giardino_zoologico_pistoia)

Parco Gallorose a Cecina

Il Parco Gallorose, situato a Cecina, è un luogo perfetto per una gita in famiglia all’insegna della natura. Con un percorso ombreggiato di circa 3 km, il parco ospita oltre 180 specie animali, sia esotiche che da fattoria, offrendo un viaggio affascinante tra i continenti attraverso aree tematiche.

Fa parte del parco anche un ricco giardino botanico e una collezione di oggetti del passato, tra attrezzi agricoli e giocattoli d’epoca. Tra aree picnic, spazi gioco e un ristorante interno, è la meta ideale per far divertire i più piccoli e farli avvicinare, con curiosità e rispetto, al mondo animale.

Maggiori info qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parco Gallorose (@parcogallorose)

Parco Zoo Poppi

Immerso nel verde del Casentino, il Parco Zoo di Poppi è un’oasi dedicata alla fauna europea. Su un’area di circa 50 ettari, si snoda un percorso tra querce e castagni dove è possibile osservare lupi, orsi, linci, cervi e molte altre specie nel loro ambiente naturale.

Oltre alla passeggiata tra gli animali, il parco propone esperienze educative come dimostrazioni di volo dei rapaci e percorsi guidati per bambini, tra cui “Sulle orme del lupo” e “Un asinello per amico”.

Completano l’esperienza aree picnic, un orto botanico e spazi gioco: un luogo perfetto per imparare divertendosi all’aria aperta.

Maggiori info qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parco Zoo Di Poppi (@parcozoopoppi)

Acquario di Livorno

Affacciato sulla splendida Terrazza Mascagni, l’Acquario di Livorno è il più grande della Toscana e un vero viaggio tra le meraviglie del mare. Con oltre 30 vasche tematiche, ospita tartarughe, razze, pesci tropicali e persino insetti e rettili, come formiche tagliafoglie e camaleonti. I bambini possono divertirsi con esperienze interattive e laboratori per osservare da vicino gli animali. Un luogo affascinante per tutta la famiglia, tra natura, curiosità e vista sul mare.

Trovi maggiori informazioni qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Acquario di Livorno (@acquariodilivorno)

Parco Natura Serbacco a Lucca

Il Parco Serbacco, a pochi minuti da Lucca, è un vero paradiso per le famiglie che amano stare all’aria aperta. Qui i bambini possono esplorare un’area a tema dinosauri con ricostruzioni a grandezza naturale, scoprire antichi carri e carrozze in un museo all’aperto e divertirsi con giochi tradizionali, spettacoli, mini golf e animali da fattoria come pony e caprette. Un mix perfetto tra natura, avventura e scoperta, ideale per una giornata spensierata tra grandi e piccini.

Maggiori info qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parco Natura Serbacco (@parcoserbacco)

Esperienza Albus Alpaca

Nel verde della Maremma, vicino a Sasso d’Ombrone, Albus Alpacas propone esperienze originali e rilassanti a contatto con dolcissimi alpaca. Durante le passeggiate guidate lungo un percorso naturale, grandi e piccoli possono condurre al guinzaglio uno di questi animali e scoprire tante curiosità sul loro mondo. Al termine, è possibile coccolarli, dar loro da mangiare e trascorrere del tempo nel recinto. Un’attività perfetta per famiglie, coppie o chi cerca un momento di pace nella natura.

Info, prezzi e disponibilità a questo link.