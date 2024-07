Luglio, tempo di festival musicali: sei rassegne da non perdere

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Estate, tempo di festival musicali. In particolare è il mese di luglio a ‘fare il pieno’ di grande musica per tutti i generi e per tutti i gusti.

Inizia giovedì (4 luglio) il Pistoia Blues Festival che apre con una delle poche date della band americana dei Calexico per la speciale anteprima del 4 luglio in Fortezza, a cui si aggiungeranno in piazza Duomo, l’irriverenza di Elio e Le Storie Tese (8 luglio) il soul di Mario Biondi ed il jazz di Dee Dee Bridgewater in un doppio spettacolo unico (11 luglio), la classe dei progetti dell’enfant prodige Matteo Mancuso e di Mark Lettieri degli Snarky Puppy (doppio show il 12 luglio) e il figlio di Greg Allman con il Devon Allman Project (13 luglio).

Spazio anche ai cantautori italiani: il primo appuntamento è con un artista tra i principali esponenti della nuova generazione come Tommaso Paradiso (7 luglio) mentre il secondo è il grande big della musica italiana, di ritorno a Pistoia dopo 5 anni, Antonello Venditti (13 luglio). Si aggiungono due opening act: il folker vicentino Carlo Rizzolo in apartura ai Calexico ed il cantautore pistoiese Lorenzo Del Pero in apertura Devon Allman.

Ricco il programma anche dell’Arezzo Men/Go Music Fest, in programma dal 9 al 14 luglio che ogni sera regala una serie di offerte musicali di diverso segno. Si parte martedì 9 luglio con Overa, Venere Gommosa, Coca Puma, Cacao Mental, Africa Unite e Sud Sound System. Mercoledì 10 luglio sarà la volta di Novella, Millealice, Lamante, Marta Del Grandi, Ele A e Rose Villain; giovedì 11 luglio saliranno sul palco Capaleo, Frambo x Scicchi, Visconti, il mago del gelato, Thru Collected, Mace; venerdì 12 luglio toccherà a Barkee Bay, Santamarea, Birthh, Studio Murena, Mura Masa djset, John Talabot (dj set) e la serata conclusiva di sabato 13 luglio chiuderanno in bellezza Rondine, Gaia Morelli, Bluem, Sarafine, Dargen D’Amico, OkGiorgio djset, Cosmo e Klang Club (djset aftershow). Un evento speciale chiuderà la kermesse: domenica 14 luglio all’alba quando Paolo Benvegnù si esibirà in Fortezza Medicea. Una line-up eclettica e contemporanea, quella di Men/Go Music Fest 2024, che accoglie alcuni dei tour più attesi dell’estate e offre uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale.

Partono mercoledì 17 luglio sulle note dei Pink Floyd i grandi concerti del Musart Festival Firenze 2024 al Parco Mediceo di Pratolino. Sul palco saliranno i Pink Floyd Legend, band che da venti anni rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, e l’Orchestra della Toscana, tra le più apprezzate compagini italiane, per una speciale versione di The Dark Side of the Moon. I grandi concerti di Musart Festival Firenze al Parco Mediceo di Pratolino continuano con Roberto Vecchioni (18 luglio), Loreena McKennitt (21 luglio), Il Volo (22 luglio), Pooh (25 luglio), Cccp – Fedeli alla Linea (26 luglio). A questi si aggiungo il concerto all’alba di Patrizio Fariselli (27 luglio, Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti), la rassegna dedicata ai documentari 33 Giri Italian Masters di Sky Arte al Cinema La Compagnia, l’itinerario I luoghi della musica e la rassegna …E adesso che tocca a me, al via il 2 luglio con il concerto al tramonto (alle 20,30, ingresso libero) di Alessandro Galati nel cortile di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze.

È iniziato invece ieri sera ed è pronto a fare il pieno il Lucca Summer Festival. In programma i concerti di Tedua (3 luglio), Geolier (5 luglio), Smashing Pumpkins e Tom Morello (6 luglio), Rod Stewart (7 luglio), Calcutta (11 luglio), Lenny Kravitz (12 luglio), Diana Krall (15 luglio), John Fogerty (16 luglio), Salmo e Noyz (18 luglio), Mika (19 luglio), Sam Smith (20 luglio), Duran Duran (doppia data, 21 e 23 luglio), Toto e Marcus Miller (24 luglio) e Gazzelle (26 luglio).

Spazio anche per l’indie a Massarella, frazione di Fucecchio, con il Reality Bites Festival dall’8 al 17 luglio. Il primo weekend vedrà sul palco Nostromo e Daniele Groff (8 luglio), Svegliaginevra e Aliperti (9 luglio) e Savala Funk e Pearz (10). La settimana successiva Post Nebbia e Alex Fernet (15 luglio), Erio e Marta Tenaglia (16 luglio) e Mobrici e Bonton (17 luglio).

Il 30 di luglio ci sarà anche il primo degli appuntamenti del festival Mont’Alfonso sotto le Stelle che si tiene a Castelnuovo Garfagnana. Sul palco i i Musici di Francesco Guccini. Poi la rassegna ospiterà Antonello Venditti, gli Inti Illimani, Giorgio Panariello e Marco Masini, Paolo Crepet, Alfa, Rita Marcotulli, Paolo Ruffini, Roberto Vecchioni, Roberto Saviano e l’Orchestra da Camera Fiorentina, fra musica e approfondimento.