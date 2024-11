Getting your Trinity Audio player ready...

Punkcake ‘desnudi’ a X Factor 2024: la band toscana promossa al quarto live

Punkcake ‘desnudi’ a X Factor 2024, la band toscana in squadra con Manuel Agnelli diverte con lo strip e con una performance da standing ovation vola al quarto live.

Gli scatenati musicisti del Valdarno si sono presentati sul palco nella serata dance con Do Ya Think I’m Sexy di Rod Stewart in chiave punk.

Nei panni di una suora, Sailor Moon, un’infermiera, un poliziotto e con il frontman Damiano che prima si è presentato vestito di tutto punto. Per poi spogliarsi in perfetto ‘Achille Lauro style’ e rimanere con body leopardato.

A tema dance il terzo live dello show Sky Original prodotto da Fremantle, condotto da Giorgia, giudici Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia.

I Patagarri di Achille Lauro trascinanti con la loro versione di Stayn’ Alive dei Bee Gee. Danielle di Agnelli ha portato ‘Salirò’ di Daniele Silvestri.

Les Votives in squadra con Lauro ‘You make me feel (Mighty real)’ di Sylvester.

Francamente, in squadra con La Furia ‘L’amour toujours’ di Gigi D’Agostino.

Lorenzo Salvetti, team Lauro, 16 anni, ‘Non succederà più’ di Claudia Mori.

Lowrah, in squadra con Iezzi: ‘All that she wants’ degli Ace of Base.

Mimì, team Agnelli: ‘I will survive’ di Gloria Gaynor nella versione dei Cake.

The Foolz, team La Furia, ‘Hot stuff’ di Donna Summer.

Al tilt con Danielle, ha salutato EL MA, 17 anni, in squadra con La Furia, interprete di ‘Hang up’ di Madonna.

I